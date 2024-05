PHOTO JULIA NIKHINSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le défenseur des Hurricanes de la Caroline Jaccob Slavin a remporté le trophée Lady Byng.

La Presse Canadienne

La Ligue nationale de hockey (LNH) en a fait l’annonce jeudi.

Le trophée est décerné chaque année au joueur qui fait preuve d’esprit sportif et d’une conduite exemplaire, tout en ayant un niveau de jeu élevé.

Slavin n’a reçu que huit minutes de pénalité cette saison, tout en menant la brigade défensive des Hurricanes, qui a terminé quatrième pour les buts accordés (216).

Les huit minutes de pénalité du défenseur représentent le plus petit total parmi les 81 joueurs de la LNH ayant disputé au moins 1600 minutes sur la patinoire durant la saison.

Slavin avait également gagné ce trophée en 2020-21, en plus de terminer deuxième pour les votes en 2021-22.

Il est le deuxième défenseur à remporter le Lady Byng deux fois, après Red Kelly, qui a reçu cet honneur à quatre reprises (une fois à titre d’attaquant).

Le natif de Denver devient le deuxième Américain à mériter le trophée Lady Byng deux fois, après Joe Mullen.

Le centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews et celui des Canucks de Vancouver Elias Pettersson étaient les autres finalistes.

L’Association professionnelle des journalistes attitrés au hockey a voté pour le gagnant à la fin de la saison.

Slavin a inscrit six buts et 31 aides en 81 matchs. Il est devenu le meneur de l’histoire des défenseurs de l’équipe, avec 223 mentions d’aide et 272 points en 665 rencontres.