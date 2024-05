Denver Barkey (à droite) a inscrit un but et empoché une aide lors du match.

(Saginaw) Easton Cowan a inscrit le but de la victoire en fin de troisième période pour aider les Knights de London à obtenir leur billet pour la finale de dimanche à la Coupe Memorial, grâce à un gain de 4-2 contre le Spirit de Saginaw, mercredi.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Cowan a accepté la passe de Sam O’Reilly et a battu Andrew Oke du côté du gant, avec 1 : 25 à disputer en temps réglementaire. Cowan a ensuite confirmé la victoire des siens avec un but dans un filet désert avec 22 secondes restantes.

En demi-finale, vendredi, le Spirit jouera contre les champions de la Ligue de hockey de l’Ouest, les Warriors de Moose Jaw.

Kasper Halttunen et Denver Barkey ont chacun inscrit un but et une aide pour les Knights, alors que Michael Simpson a repoussé 26 lancers.

Alex Christopoulos et Joey Willis ont touché la cible pour le Spirit. Oke a bloqué 31 rondelles.

Les deux équipes montraient une fiche de 2-0 pour amorcer ce match et s’affrontaient pour la première fois depuis la finale d’Association Ouest de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL). Les Knights avaient gagné la série en six parties, pour ensuite remporter les grands honneurs de la OHL.

Christopoulos a ouvert la marque à 8 : 50 de jeu au premier vingt, faisant dévier le lancer de Bloom.