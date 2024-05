Rondelle libre Avancer ou pas au premier tour du repêchage ?

Avant de repêcher le défenseur David Reinbacher au cinquième rang en juin 2023, le Canadien a reçu au moins deux offres pour reculer de quelques places moyennant un choix supplémentaire qu’on devine de deuxième tour. Montréal a dit non. Un an plus tôt, le CH a tenté sans succès de grimper de quelques rangs en fin de premier tour. Il a repêché Filip Mesar au 26e rang.