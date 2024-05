Au total, 12 joueuses québécoises sont admissibles au prochain repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui aura lieu le 10 juin. La Presse vous présente trois d’entre elles. Aujourd’hui : Emmy Fecteau, des Stingers de Concordia.

Au printemps 2023, dans une rencontre de fin de saison avec Emmy Fecteau, les entraîneuses des Stingers de l’Université Concordia ont relevé un élément du jeu de leur joueuse de centre vedette qu’elles souhaitaient voir changer.

Il fallait, pour cela, chercher un peu. Ce n’était certainement pas sa production offensive qui posait problème, puisqu’elle venait de terminer parmi les meilleures pointeuses du pays. Pas davantage son leadership, puisqu’elle allait se voir confier le titre de capitaine.

C’était plus subtil. Fecteau, en effet, était la meneuse de son club, et la quatrième joueuse au Québec, au chapitre des minutes de pénalité.

« Julie et Caro m’ont dit : “On aimerait ça t’avoir plus souvent sur le jeu et moins souvent au banc des punitions” », raconte Fecteau en riant.

Julie Chu, entraîneuse-chef des Stingers, confirme l’anecdote avec le même rire au bout du fil. Mais elle confirme également que ce qui nuisait à sa protégée il n’y a pas si longtemps pourrait devenir un avantage dans les rangs professionnels.

PHOTO FOURNIE PAR EMMY FECTEAU Emmy Fecteau, en action

Emmy Fecteau, en effet, est au nombre des 167 joueuses admissibles au prochain repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), qui aura lieu le 10 juin au Minnesota. Un repêchage de sept tours au cours duquel seules 42 athlètes seront choisies.

Or, la réputation enviable que s’est bâtie Fecteau pendant son passage de cinq saisons à Concordia devrait en principe lui valoir une sélection. Le Hockey News vient d’ailleurs de la placer au 31e rang parmi les 60 joueuses les plus susceptibles de trouver preneur.

Comprenons-nous bien : les 26 minutes qu’a passées Fecteau au cachot, en 2022-2023, ne faisaient pas d’elle une Matt Rempe de 5 pi 6 po. Dans une ligue sans plaquages, comme dans les rangs universitaires canadiens et américains, cette statistique était plutôt symptomatique de son goût marqué pour le jeu physique.

Je pense qu’Emmy va prospérer dans une ligue avec des mises en échec. Elle joue dur, elle a du cran, elle est solide sur ses pieds et ne craint pas de donner ou de recevoir des coups pour finir ses jeux. Julie Chu, entraîneuse-chef des Stingers

« Sur le plan [physique], elle sera un atout pour une équipe dès le jour un », estime Julie Chu.

À Concordia, avec Chu et Caroline Ouellette, entraîneuse associée, Fecteau a donc perfectionné ses techniques le long des rampes, améliorant notamment ses angles d’attaque. Le travail a porté ses fruits, puisqu’en 2023-2024, elle a retranché 12 minutes de punition à son total de la saison précédente tout en disputant deux matchs de plus.

« Elle pourra prendre exactement la même approche chez les professionnelles », estime Julie Chu.

« Reconnaissante »

Si Emmy Fecteau est admissible au repêchage, c’est que son passage à Concordia est terminé. Et il s’est conclu de la plus belle des façons, puisque les Stingers, parfaites en saison (25 victoires en 25 matchs !), ont été sacrées championnes canadiennes.

À ses trois dernières saisons, le club a systématiquement atteint la finale nationale, signant deux triomphes au passage – ç’aurait été trois, n’eût été une défaite crève-cœur en prolongation en 2023.

« C’est sûr que ça finit vraiment bien ma carrière universitaire, constate Fecteau. On s’était toutes entraînées très fort pendant l’été pour revenir de notre dure défaite de l’an passé. On a prouvé de quoi on était capables ; qu’on était une équipe unie, qu’on pouvait bien jouer toutes ensemble. »

Celle dont le leadership a été vanté à moult reprises s’estime « chanceuse » et « honorée » d’avoir porté le « C » pendant cette ultime campagne. « Toutes mes coéquipières m’ont rendu la tâche facile », dit-elle, un peu gênée.

PHOTO HEYWOOD YU, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Emmy Fecteau et les Stingers de Concordia ont remporté le trophée Golden Path, remis aux championnes universitaires canadiennes, en mars dernier.

Alors que cette page se tourne, elle ne tient plus en place en pensant au prochain chapitre de sa carrière. Elle se rendra à St. Paul, au Minnesota, pour assister au repêchage avec ses parents. Quelques équipes ont déjà recueilli de l’information à son sujet, auprès d’elle ou de son agent.

Plus les journées avancent, plus je suis stressée ! Mais c’est du bon stress. Je pense que ça va être un beau moment. Emmy Fecteau

Elle a, sans surprise, suivi de près les activités de la ligue à sa saison inaugurale. Elle se dit « vraiment impressionnée » par l’engouement que le circuit a suscité. Elle était au Centre Bell, en avril dernier, pour le duel Toronto-Montréal qui a fait salle comble et établi un nouveau record d’assistance pour un match de hockey féminin.

« J’ai versé une petite larme, avoue-t-elle. Il faut être reconnaissante envers celles qui ont travaillé tellement fort pour qu’on en soit là aujourd’hui. »

En vue du défi qui l’attend, elle compte sur son entraînement estival pour améliorer sa vitesse, son explosion et sa force physique. Celle qui est reconnue pour son flair offensif et sa responsabilité défensive croit qu’elle saura « bien s’adapter » à un calibre où la prise de décision doit se faire en un clin d’œil. « Mais c’est sûr qu’il va falloir un bon été d’entraînement », nuance-t-elle.

Même si elle assure garder des attentes raisonnables sur son avenir, elle se dit fin prête à passer chez les pros. Peu importe qui la choisira, elle débarquera dans sa future équipe avec humilité, quoique sans complexes, prête à accepter le rôle qu’on voudra bien lui confier.

Et si, une fois dans l’action, ça barde le long des rampes, ce n’est pas elle qui s’en plaindra. Ce sera plutôt le contraire.