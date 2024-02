Elias Lindholm passe des Flames de Calgary aux Canucks de Vancouver.

Les Flames ont confirmé la nouvelle, mercredi soir. En retour, les Canucks cèdent l’attaquant de 27 ans Andrei Kuzmenko, les défenseurs Hunter Brzustewicz et Joni Jurmo, un choix de premier tour en 2024 ainsi qu’un choix conditionnel de quatrième tour, aussi en 2024.

Lindholm, qui évolue à Calgary depuis la saison 2018-2019, cumule 9 buts et 23 mentions d’aide en 49 rencontres cette saison. Le joueur de centre de 29 ans écoule actuellement la dernière année d’un contrat de six ans et 29,1 millions de dollars.

De son côté, Kuzmenko cumule 13 mentions d’aide et 21 points en 43 parties. La saison actuelle est la première de son contrat de deux ans et 11 millions signé l’été dernier.

Brzustewickz évolue toujours dans la Ligue junior de l’Ontario, où il présente une fiche de 8 buts et 61 passes en 47 rencontres. Il a été sélectionné au troisième tour du repêchage de 2023. Quant au Finlandais de 21 ans Joni Jurmo, il joue présentement en Liiga.