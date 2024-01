Le président et directeur général des Penguins de Pittsburgh, Kyle Dubas, ne croyait sans doute pas l’été dernier se retrouver dans une telle position aujourd’hui, à un peu plus de cinq semaines de la date limite des transactions dans la LNH.

Plus le temps passe, plus la pression s’accentue. Les Penguins sont désormais à cinq points des Red Wings de Detroit et de la dernière place donnant accès aux séries, avec néanmoins trois matchs de plus à disputer. Mais ils sont aussi à trois points des Devils du New Jersey et des Islanders de New York, avec un seul match de plus à jouer que les Devils et trois de plus que les Islanders avec leur nouvel entraîneur Patrick Roy.

L’arrivée du défenseur Erik Karlsson, obtenu des Sharks de San Jose pour un choix de premier tour en 2024 (ce choix se situe au 15e rang à l’heure actuelle) n’a pas propulsé les Penguins vers le sommet du classement, même si celui-ci s’achemine vers une saison de 61 points, une baisse d’une quarantaine de points par rapport à la saison précédente, mais une très bonne production quand même.

Jake Guentzel constitue le grand dilemme de Dubas. L’ailier gauche de Sidney Crosby vient au deuxième rang des compteurs des Penguins avec 47 points, dont 20 buts, en 44 matchs, un seul point derrière son joueur de centre.

Mais Guentzel, 29 ans, aura droit à l’autonomie complète à compter du 1er juillet. Dubas a trois choix : échanger son attaquant pour renflouer sa banque (presque à sec) d’espoirs et de choix, lui offrir une prolongation de contrat à long terme ou risquer de le perdre sans rien obtenir en retour à la fin de la saison, sans garantie de se qualifier en séries.

Le vétéran chroniqueur de Pittsburgh, Rob Rossi, suggère aujourd’hui à Dubas d’échanger Guentzel d’ici la date limite des transactions, peut-être même d’écouter les offres pour Erik Karlsson, Reilly Smith et Tristan Jarry, et se servir des atouts obtenus en retour pour offrir à Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kris Letang une autre chance de gagner la Coupe Stanley l’an prochain avec une formation (légèrement) modifiée.

Il faut se nourrir d’un optimisme rare pour rêver à un scénario gagnant avec le même noyau l’an prochain. Les Penguins n’ont pas franchi le premier tour des séries depuis 2018. Crosby avait alors 30 ans, Malkin et Letang 31 ans. Crosby aura 37 ans cet été. Letang les aura en avril et Malkin sera âgé de 38 ans au début de la prochaine saison. Si la tendance se maintient, Pittsburgh ratera les séries pour une deuxième année consécutive. Crosby, Letang et Malkin maintiennent une bonne production pour leur âge, mais ils ne seront pas meilleurs l’an prochain.

Malheureusement pour Dubas, il ne peut ménager la chèvre et le chou. S’il espère encore gagner avec Crosby, Letang et Malkin, il ne peut se permettre d’échanger Guentzel et affaiblir un club déjà fragile.

Dubas vient d’acquérir Karlsson, sous contrat pour encore trois années supplémentaires à dix millions annuellement. Malkin est sous contrat pour deux autres années et Letang pour quatre autres saisons. Il restera à Crosby une autre année de contrat.

Si on suit la logique des Penguins, on continuera à tout mettre en place pour permettre à Crosby de remporter une ultime Coupe l’an prochain. Et à moins d’une chute brutale dans son rendement, il aura encore une valeur exceptionnelle comme joueur de location à la date limite des transactions en 2025 à l’aube de son autonomie complète, si on ne prolonge pas son contrat évidemment.

Mais si on se résout à échanger Crosby dans un an, il ne servirait à rien de prolonger à long terme le contrat d’un ailier de 29 ans, Guentzel. Voyez le dilemme ?

En espérant que les Penguins puissent soit gagner régulièrement d’ici la date limite des transactions, soit perdre à volonté. Ça rendrait les choses plus faciles à Pittsburgh.

Un autre entraîneur pour Reinbacher

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

Après avoir congédié l'entraîneur Gerry Fleming à la mi-novembre, les dirigeants du club suisse de David Reinbacher s’apprêtent à laisser sa place derrière le banc à l’Italien Stefan Mair, annonce le média Watson. Changer deux fois d’entraîneur en chef dans la même saison ne constitue évidemment pas un contexte de développement optimal pour un espoir. En revanche, les évènements peuvent développer son adaptabilité.

Le Canadien ne doit certainement pas se réjouir de la situation, mais ce cinquième choix au total en 2023 par le CH sera bientôt en Amérique du Nord, entre les mains de Jean-François Houle et de son personnel.

Kloten dispute son dernier match en saison régulière le 4 mars. Il y aura ensuite deux rencontres pour déterminer le club en relégation dans les jours qui suivent. Reinbacher devrait être au Québec au plus tard à la mi-mars. Il devrait rester au minimum une quinzaine de rencontres en saison régulière, en plus des séries éliminatoires.