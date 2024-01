« J’ai eu de bonnes discussions avec de nombreuses équipes, a dit le président des opérations hockey, Steve Staios, à propos de la date limite des échanges. Je ne ferais pas (bien) mon travail si je n’explorais pas toutes les opportunités pour que le club ait du succès à court et à long terme. »

PHOTO MARC DESROSIERS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Ottawa) Lorsque Steve Staios s’est joint aux Sénateurs à titre de président des opérations hockey en septembre, il ne s’attendait pas à ce que son équipe soit près de la dernière place dans l’Est à la mi-saison.

Lisa Wallace La Presse Canadienne

Là encore, peu de choses se sont déroulées comme prévu pour Ottawa, à ce point-ci de la campagne.

Le directeur général Pierre Dorion et l’entraîneur-chef D. J. Smith ont été congédiés, l’attaquant Shane Pinto a été suspendu pour 41 matchs par la LNH, en lien aux paris, et la formation a dû composer avec plusieurs blessures.

Bref, des débuts difficiles pour les nouveaux propriétaires dirigés par Michael Andlauer, alors que les Sénateurs semblent être en voie de rater les séries pour une septième saison de suite.

Staios, qui assume désormais aussi le rôle de directeur général, s’est adressé aux médias au sujet notamment de la fiche des Sénateurs, de la recherche d’un nouvel entraîneur et de la date limite des échanges.

L’entraîneur par intérim Jacques Martin semble en route pour terminer la saison, permettant à Staios et à son équipe d’évaluer quel type de pilote conviendrait le mieux aux Sénateurs.

« J’ai le sentiment que Jacques et (le conseiller Daniel Alfredsson) et le personnel sont en train de poser les bases de ce qu’il faudra (pour la suite), a dit Staios.

« Y a-t-il certains critères que j’aimerais voir avec notre prochain entraîneur-chef ? Oui, il y a une liste de souhaits. »

Alors que les Sénateurs sont à 16 points des Red Wings pour la dernière place en séries dans l’Est, Ottawa envisage toutes les options concernant la date limite des échanges, le 8 mars.

« J’ai eu de bonnes discussions avec de nombreuses équipes, a dit Staios. Je ne ferais pas (bien) mon travail si je n’explorais pas toutes les opportunités pour que le club ait du succès à court et à long terme. »

Bien que Pinto n’ait joué que deux matchs depuis son retour de la suspension, il a impressionné Staios avec sa capacité à jouer aux deux extrémités de la glace.

« Quand vous parlez de joueurs sur qui on peut se fier partout sur la glace, il a beaucoup de ça dans son jeu et d’autres attributs en plus », a déclaré Staios.

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Vladimir Tarasenko

L’attaquant Vladimir Tarasenko, joueur autonome sans restriction, pourrait être un candidat à une transaction, mais il devrait renoncer à sa clause de non-échange.

« Je n’ai pas eu de conversation avec “Vladdy” a dit Staios. Avec où nous en sommes au classement et lui devenant un joueur autonome sans restriction, c’est certainement quelque chose que nous allons continuer d’examiner. »

Staios a dit qu’il voit une progression dans l’équipe au fil du temps, après un début décevant.

« Je trouve ça encourageant, a-t-il mentionné. Vous voyez le niveau d’engagement du groupe. Vous voyez la discipline. Vous voyez les détails qui commencent à entrer dans notre jeu. »