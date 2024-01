Carter Hart, Michael McLeod, Dillon Dube et Cal Foote seraient les quatre autres joueurs d’Équipe Canada junior 2018, en plus d’Alex Formenton, qui ont été sommés de se rendre à la police de London afin de faire face à des accusations d’agression sexuelle.

C’est ce que TSN a dévoilé et appris de deux sources près du dossier, mardi. Seuls les avocats représentant McLeod ont réagi immédiatement à la nouvelle du réseau de télévision.

« La police de London a accusé M. McLeod d’agression sexuelle, ont reconnu David Humphrey et Seth Weinstein. M. McLeod [dément] avoir commis un quelconque crime. Il plaidera non coupable et défendra son innocence avec vigueur. »

Formenton s’est déjà rendu à la police, dimanche, tandis que les autres doivent le faire d’ici le 5 février prochain, date à laquelle le service de police de London tiendra une conférence de presse à ce sujet.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael McLeod

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dillon Dube

PHOTO NOAH K. MURRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cal Foote

PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carter Hart

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Formenton 1 /5









Selon une entrevue de TSN réalisée avec Gary Ellis, ancien chef du département des crimes sexuels du service de police de Toronto, une fois arrivés au poste, les joueurs seront photographiés et leurs empreintes digitales seront enregistrées. On leur demandera ensuite de signer un engagement de ne pas avoir de contact avec la victime présumée.

Tous les joueurs concernés ont quitté l’entourage de leur club respectif, la semaine dernière.

Rappelons que le monde du hockey s’est retrouvé en état de choc après qu’une jeune femme eut déposé, en avril 2022, une poursuite contre huit ex-joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), contre la ligue elle-même et contre Hockey Canada. Elle y accusait ces joueurs, dont certains venaient de remporter la médaille d’or au Championnat du monde junior, de l’avoir agressée dans une chambre d’hôtel de London après un gala organisé par Hockey Canada en 2018. Elle avait les facultés fortement affaiblies au moment des faits.

La poursuite détaillait des gestes dégradants faits par les agresseurs présumés et mentionnait que la jeune femme avait subi, à l’époque, de la pression de la part des défendeurs afin qu’elle ne les dénonce pas. L’affaire a rapidement été réglée à l’amiable avec Hockey Canada. La victime réclamait 3,55 millions de dollars, dont 2 millions en dommages pécuniaires passés et futurs et 1 million en dommages punitifs.

Trois enquêtes

Depuis que les évènements allégués de 2018 ont été révélés, la LNH et Hockey Canada ont aussi commandé des enquêtes, dont les conclusions n’ont pas encore été rendues publiques.

Chez Hockey Canada, on a confié le rapport des enquêteurs externes à un panel indépendant, qui avait pour mandat de tenir une audience afin de déterminer si certains suspects avaient enfreint le code de conduite de Hockey Canada et, le cas échéant, quelles devaient être les sanctions imposées à ces joueurs. Le tribunal a fourni son rapport final à toutes les parties visées, et l’une d’elles a interjeté appel. Le processus est toujours en cours.

À la LNH, on avait annoncé dès le mois de mai 2022 qu’elle mènerait une enquête. Les entrevues avec les joueurs d’Équipe Canada junior 2018 se sont étalées sur des mois. Le commissaire Gary Bettman et son adjoint Bill Daly ont multiplié les interventions médiatiques pour affirmer, laconiquement, que le processus avançait. Même si l’enquête est bouclée depuis longtemps, ses conclusions n’ont jamais filtré hors des murs des bureaux de la ligue.

La convention collective liant la ligue à ses joueurs investit le commissaire d’un pouvoir discrétionnaire d’imposer des sanctions à la suite de gestes commis hors de la patinoire. Gary Bettman est donc en droit de suspendre un joueur, de lui imposer une amende ou même de faire résilier son contrat.

Les cinq joueurs



Carter Hart, 25 ans, a été repêché en deuxième ronde (au 48e rang) par les Flyers en 2016. En 26 matchs depuis le début de la saison, il a présenté une fiche de 12-9-3, en plus de maintenir une moyenne de buts accordés de 2,80 et un taux d’efficacité de,906.

Michael McLeod, joueur de centre de 25 ans, a été repêché en première ronde (au 12e rang) par les Devils en 2016. Il a disputé les 45 matchs de son équipe cette saison, récoltant 19 points.

Cal Foote, lui aussi âgé de 25 ans, a été repêché en première ronde (au 14e rang) par le Lightning de Tampa Bay en 2017. Le défenseur a été échangé aux Predators de Nashville le printemps dernier avant de signer un contrat comme joueur autonome avec les Devils pendant l’été. Il n’a jusqu’ici disputé que quatre rencontres au New Jersey, au cours desquelles il a amassé une mention d’aide.

Formenton, attaquant de 24 ans, a été repêché en deuxième ronde (au 47e rang) par les Sénateurs d’Ottawa en 2017. À sa première saison complète dans la LNH, en 2021-2022, il a inscrit 18 buts et amassé 32 points en 79 matchs. Devenu joueur autonome avec compensation en juillet 2022, il n’a pas signé de nouvelle entente avec les Sénateurs, en demeurant toutefois sur leur liste de réserve. Il jouait cette saison en Suisse.

Dillon Dube, 25 ans, a été repêché en deuxième ronde (au 56e rang) par les Flames en 2016. En 43 matchs, cette saison, il a amassé 7 points.

Ces cinq joueurs ont demandé et obtenu congé « pour une durée indéterminée » de leur équipe respective au cours des derniers jours.