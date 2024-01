Cinq joueurs de l’équipe canadienne ayant participé au Championnat mondial junior de 2018 devront se rendre aux autorités. Ils feront face à des accusations d’agression sexuelle, écrit ce mercredi matin le Globe and Mail.

Le quotidien torontois affirme avoir obtenu cette information de deux sources près du dossier. Les suspects, qui ne sont pas encore accusés, disposeraient d’un « certain délai » pour se présenter au quartier général de la police de London, en Ontario.

Le monde du hockey est tombé en émoi après qu’une jeune femme eut déposé, en avril 2022, une poursuite contre huit ex-joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), contre la ligue elle-même et contre Hockey Canada. Elle y accusait ces joueurs, dont certains venaient de remporter la médaille d’or au championnat mondial junior, de l’avoir agressée dans une chambre d’hôtel de London après un gala organisé par Hockey Canada en 2018. Elle était fortement intoxiquée au moment des faits.

La poursuite détaillait des gestes dégradants posés par les agresseurs présumés et mentionnait que la jeune femme avait subi, à l’époque, de la pression des défendeurs afin qu’elle ne les dénonce pas.

L’écrasante majorité des joueurs de cette formation évoluent aujourd’hui dans la LNH. L’identité des suspects n’a encore jamais été dévoilée. L’affaire a rapidement été réglée à l’amiable avec Hockey Canada. La victime réclamait 3,55 millions de dollars, dont 2 millions en dommages pécuniaires passés et futurs et 1 million en dommages punitifs.

Après avoir amorcé une enquête criminelle en 2018 et l’avoir conclue sans accusation huit mois plus tard, la police de London a annoncé, en juillet 2022, qu’elle réactivait son enquête. En décembre 2022, citant des documents judiciaires, le Globe and Mail a révélé que le corps policier estimait avoir des « motifs raisonnables » de croire que cinq membres de l’équipe canadienne junior de hockey de 2018 avaient bel et bien agressé la jeune femme.

Depuis que les évènements allégués de 2018 ont été révélés, la LNH et Hockey Canada ont aussi commandé des enquêtes, dont les conclusions n’ont jamais été rendues publiques.

Chez Hockey Canada, on a confié le rapport des enquêteurs externes à un panel indépendant, qui avait pour mandat de tenir une audience afin de déterminer si certains suspects avaient enfreint le code de conduite de Hockey Canada et, le cas échéant, quelles devaient être les sanctions imposées à ces joueurs.

Le tribunal a fourni son rapport final à toutes les parties visées, et l’une d’entre elles a interjeté appel. Le processus est toujours en cours.

Avec La Presse Canadienne