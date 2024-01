PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS

Cinq membres de l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior en 2018 viennent, au cours des derniers jours, d’obtenir un congé de leur équipe professionnelle respective.

En l’espace de 24 heures, Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, Michael McLeod et Cal Foote, des Devils du New Jersey, et Alex Formenton, du HC Ambri-Piotta, dans la Ligue nationale suisse, ont tous quitté l’entourage de leur club.

Les communiqués publiés par les trois organisations, mardi et mercredi, sont, à quelques mots près, identiques : les joueurs concernés ont tous « demandé et obtenu » congé « pour une durée indéterminée ». Dans le cas de Hart et de Formenton, il est précisé que leur absence est attribuable à des « raisons personnelles ». Formenton, en outre, a reçu l’autorisation « de revenir au Canada ».

Dimanche, les Flames de Calgary avaient publié un communiqué succinct dans lequel on pouvait lire que Dillon Dube prenait lui aussi congé pour « une durée indéterminée ». Des enjeux liés à sa « santé mentale » étaient toutefois évoqués. Ajoutant qu’il était suivi par « des professionnels de la santé », les Flames ont demandé à ce que la vie privée de l’attaquant soit respectée pendant son absence.

Hart, McLeod, Foote, Formenton et Dube ont tous fait partie de l’équipe nationale junior en 2018. Le Globe and Mail a révélé, ce mercredi matin, que cinq membres de cette formation ont été sommés de se rendre à la police de London afin de faire face à des accusations. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d’avancer que les joueurs ayant obtenu congé depuis dimanche feront partie des accusés.

La LNH n’a encore fourni aucune réaction par rapport aux derniers développements dans ce dossier.

« Au courant de rien »

Les Flyers de Philadelphie sont la seule à avoir abordé, sans le nommer, le scandale de Hockey Canada. Au cours d’un point de presse qui était déjà à l’horaire pour faire le bilan de mi-saison de son club, le directeur général Daniel Brière a pris les devants en lisant une déclaration écrite aux journalistes sur place.

« Nous sommes au courant de la nouvelle publiée ce matin, a-t-il souligné. Nous y répondrons de manière appropriée quand les conclusions des enquêtes seront rendues publiques. La LNH a été très claire : toutes les questions à ce sujet doivent lui être transmises. »

PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carter Hart

Si Carter Hart fait partie des personnes accusées, va-t-il demeurer un membre des Flyers ?, a demandé un journaliste. « Je ne peux pas commenter à ce point-ci, a insisté Brière. Nous allons attendre les conseils de la ligue. »

« On n’est au courant de rien, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de spéculations, c’est tout ce que l’on sait. […] On ne sait pas ce qui va arriver avec Carter. » Le DG a aussi indiqué ne pas avoir tenté de communiquer avec le gardien de but ou avec son agent.

Carter Hart, 25 ans, a été repêché au deuxième tour (48e au total) par les Flyers en 2016. En 26 matchs depuis le début de la saison, il a présenté une fiche de 12-9-3, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,80 et un taux d’efficacité de,906.

Michael McLeod, un joueur de centre de 25 ans, a été repêché au premier tour (12e au total) par les Devils en 2016. Il a disputé les 45 matchs de son équipe cette saison, récoltant 19 points.

PHOTO NOAH K. MURRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cal Foote

Cal Foote, lui aussi âgé de 25 ans, a été repêché au premier tour (14e au total) par le Lightning de Tampa Bay en 2017. Le défenseur a été échangé aux Predators de Nashville le printemps dernier avant de signer un contrat comme joueur autonome avec les Devils pendant l’été. Il n’a jusqu’ici disputé que quatre rencontres au New Jersey, au cours desquelles il a amassé une mention d’aide.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Formenton

Formenton, attaquant de 24 ans, a été repêché au deuxième tour (47e au total) par les Sénateurs d’Ottawa en 2017. À sa première saison complète dans la LNH, en 2021-2022, il a inscrit 18 buts et amassé 32 points en 79 matchs.

Devenu joueur autonome avec compensation en juillet 2022 après l’échéance de son contrat d’entrée de la LNH, il n’a pas signé de nouvelle entente avec les Sénateurs, dont il demeure toutefois sur la liste de réserve. La direction du club n’a encore jamais, à ce jour, fourni d’explications sur la situation. La demande de réaction de La Presse auprès des Sénateurs est jusqu’ici restée sans réponse.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dillon Dube

Dillon Dube, 25 ans, a été repêché au deuxième tour (56e au total) par les Flames en 2016. En 43 matchs, cette saison, il a amassé sept points.