(Halifax) Le service de police de Halifax a indiqué que son enquête concernant une présumée agression sexuelle impliquant des membres d’Équipe Canada junior de 2003 se poursuit.

La Presse Canadienne

Le policier John MacLeod a indiqué par courriel transmis à La Presse Canadienne que les enquêteurs tentent toujours d’amasser des preuves, discutent avec des personnes qui pourraient détenir certaines informations pertinentes et essaient de trouver différentes manières de faire progresser l’enquête.

Il a souligné que les enquêtes concernant des allégations d’agression sexuelle, surtout celles qui remontent à un certain temps, sont complexes, mais il a tenu à rappeler qu’il n’y a pas de délai de prescription.

L’incident qui fait l’objet d’une enquête se serait produit à Halifax pendant le Championnat du monde de hockey junior de 2003, et impliquerait des membres d’Équipe Canada junior.

Le service de police de Halifax a indiqué en juillet 2022 qu’il avait déclenché une enquête, à peu près en même temps que le service de police de London, en Ontario, rouvrait une enquête portant sur des allégations d’agression sexuelle impliquant des membres d’Équipe Canada junior de 2018.

Le service de police de London a indiqué mercredi qu’il prévoit tenir une conférence de presse le 5 février afin d’offrir de nouvelles informations concernant cette enquête. L’annonce est survenue au moment où le quotidien torontois’Globe and Mail’rapportait que cinq membres d’Équipe Canada junior de 2018 ont été sommés de se rendre aux policiers pour être accusés.

L’article du Globe and Mail a été publié au moment où cinq joueurs de cette équipe obtenaient la permission de leur club professionnel pour s’absenter pour une période indéfinie : Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, Dillon Dube, des Flames de Calgary, Michael McLeod et Cal Foote, des Devils du New Jersey, et Alex Formenton, qui joue maintenant en Suisse.

Aucune accusation en lien avec le présumé incident qui se serait produit en 2018 n’a été formellement déposée pour l’instant, et La Presse Canadienne ne dispose d’aucune information qui lierait l’absence de ces joueurs à l’enquête en cours.