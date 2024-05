PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Dominique Ducharme n’était peut-être pas toujours aussi en verve que son ancien coéquipier et éventuel successeur Martin St-Louis quand venait le temps de pondre des formules inspirantes. Mais une de ses phrases fétiches résume à merveille la soirée de mardi dans une banlieue anonyme de Fort Lauderdale.

« La “game” est honnête », disait Ducharme. Et elle a fini par l’être avec des Panthers de la Floride qui auraient pu gagner ce match en 60 minutes. Ça leur en a finalement pris une de plus, mais les hommes de Paul Maurice ont signé un gain de 3-2 contre les Rangers de New York, dans le quatrième match de la finale de l’Association de l’Est.

La série est maintenant égale 2-2, mais si la « game » avait été honnête avant cela, les Rangers feraient face à l’élimination.

Le duel s’est terminé sur un tir imparable de Sam Reinhart après seulement 72 secondes en prolongation, séquence que l’on verra souvent dans les bulletins télévisés ces prochaines heures. Mais il faudra réserver quelques secondes pour montrer le jeu ayant permis aux Panthers de jouer en avantage numérique.

Quand on connaît le type d’arbitrage auquel on a souvent droit en prolongation, il fallait une infraction hors de tout doute, idéalement un délit qui se retrouve dans le Code criminel, pour qu’un arbitre lève le bras. Et c’est ce que Blake Wheeler a dû commettre en tout début de prolongation.

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Blake Wheeler et Evan Rodrigues

Mais le vétéran a été bien mal servi par son coéquipier Mika Zibanejad, qui lui a livré une passe beaucoup trop intrépide, en présence de plusieurs gilets rouges qui rôdaient par là. Les Panthers ont aussitôt contre-attaqué, et Wheeler, du haut de ses 37 ans, n’a plus la vitesse pour se défendre convenablement dans de telles situations. Wheeler a donc dû accrocher et c’est pendant qu’il était au cachot que Reinhart a marqué.

Pour Zibanejad, c’est la suite d’une très pénible finale de l’Est. En quatre matchs, le Suédois, auteur de 72 points en saison, n’a toujours pas de point, il montre un différentiel de -3 et sa coûteuse pénalité devrait lui valoir un -1 additionnel si la « game » était à ce point honnête.

On peut s’émerveiller tant qu’on veut de ce qu’accomplissent Vincent Trocheck, véritable meneur des Rangers ce printemps, et son ailier Alexis Lafrenière. Mais leur tenue cache des performances insuffisantes de Zibanejad, avec comme résultat un premier trio en panne sèche face aux Panthers. Son fidèle ailier, Chris Kreider, réussit au moins à déranger l’adversaire. Tantôt il fait grimacer Aaron Ekblad avant une mise au jeu. Tantôt il saisit tout bonnement le très visible protecteur buccal de Matthew Tkachuk et le lance dans les gradins, parce que pourquoi pas ?

Mais Zibanejad est complètement au neutre, et ce, au moment où le meilleur défenseur offensif des Rangers, Adam Fox, ne joue clairement pas en pleine santé. L’analyste de Sportsnet Kevin Bieksa a évoqué une blessure à une épaule, sur la base de gestes que fait Fox pendant les arrêts de jeu.

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Mika Zibanejad

Pendant ce temps, les deux premiers centres des Panthers, Aleksander Barkov et Sam Bennett, sont de toutes les occasions. Avec un peu plus de chance ou d’adresse avec la rondelle, Barkov aurait pu finir sa soirée avec au moins deux buts. Il a néanmoins obtenu deux aides en guise de consolation.

Avec tout ça, il était temps que les Rangers rentrent à la maison, parce que les anciennes terres de Jesse Bélanger ne leur ont guère été hospitalières. Bilan des courses de ces matchs 3 et 4 :

Tirs au but : 77-46 pour les Panthers

Tentatives de tir (à 5 contre 5) : 154-65 pour les Panthers*

Chances de marquer de qualité (à 5 contre 5) : 26-10 pour les Panthers*

Sauf que les Rangers rentrent quand même à Manhattan avec une série égale à 2-2 et l’avantage de la patinoire dans ce qui est maintenant réduit à un 2 de 3. À eux de faire en sorte que la « game », dans son honnêteté, les récompense. Car il y a des limites à espérer survivre sur la base des miracles d’Igor Shesterkin.

* Selon Natural Stat Trick