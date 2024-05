Rondelle libre À part Macklin Celebrini, un repêchage très imprévisible

À leur tour, Corey Pronman (The Athletic) et Steven Ellis (Daily Faceoff) viennent de divulguer leurs listes en prévision du repêchage de 2024. Eux aussi, comme Craig Button (TSN) avant eux, ont des choix étonnants. Et nous confirment qu’il s’agira de l’un des repêchages les plus imprévisibles de l’histoire récente…