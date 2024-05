Sheldon Keefe remerciera-t-il les Maple Leafs de l’avoir congédié le 9 mai ? Hérite-t-il en effet au New Jersey d’une formation plus intéressante pour son avenir d’entraîneur ? Voyons les effectifs de son ancienne équipe et de sa nouvelle.

Keefe quitte un club, Toronto, dont la moyenne d’âge dépasse légèrement les 29 ans, pour l’une des équipes les plus jeunes de la LNH, les Devils, à 26,7 ans. Les Maple Leafs ont terminé au dixième rang du classement général, avec 102 points, le New Jersey en 23e place avec seulement 81 points. Mais un an plus tôt, avec essentiellement la même jeune formation, les Devils ont amassé un point de plus que Toronto, et atteint le deuxième tour, comme les Leafs.

Les Devils possèdent deux premiers centres de 23 et 25 ans, deux premiers choix au total, Jack Hughes et Nico Hischier. Le premier aurait probablement connu une deuxième saison consécutive de 100 points ou plus, n’eût été une blessure. Le second, reconnu pour ses qualités défensives, a néanmoins frôlé le point par match. Hughes est sous contrat jusqu’en 2030, celui d’Hischier vient à expiration en 2027.

Le centre numéro un des Leafs, Auston Matthews, 26 ans, vient de terminer au premier rang des buteurs de la LNH avec 69 buts. Il lui reste quatre ans de contrat. Derrière lui, le capitaine John Tavares, 34 ans en septembre, aura droit à l’autonomie complète dans un an. Il vient de connaître sa saison la plus modeste offensivement depuis sa première année dans la LNH avec 65 points en 80 matchs, et seulement deux points en sept matchs de séries.

Toronto a une meilleure force de frappe aux ailes avec William Nylander et Mitch Marner. Ils ont tous deux produit à un rythme proche de 100 points au prorata d’une saison complète. Mais Marner, comme Tavares, aura droit à l’autonomie complète à compter de juillet 2025 et on se demande s’il sera échangé d’ici là. Il y a moins de profondeur par la suite. Tyler Bertuzzi a connu une année modeste et pourrait tester le marché des joueurs autonomes sous peu. Matthew Knies montre de belles promesses. Il a amassé 35 points à 21 ans.

Les forces sont un peu mieux réparties au New Jersey avec l’étonnant Jesper Bratt, 25 ans, 83 points l’an dernier, sous contrat jusqu’en 2031, Timo Meier, 27 ans, 52 points, dont 28 buts, en seulement 69 matchs, Dawson Mercer, Alexander Holtz et Ondrej Palat.

La grande différence entre ces deux équipes se situe en défense. Toronto a laissé ses deux vétérans, Mark Giordano et T. J. Brodie, sur la tribune de la presse en séries. Ilya Lyubushkin et Simon Benoit ont été insérés dans le top 4 un peu par la force des choses. Lyubushkin est joueur autonome sans compensation, tout comme Joel Edmundson, le défenseur le plus utilisé en séries après Morgan Rielly et Jake McCabe. Cette défense est à reconstruire.

Les Devils comptent deux des plus brillants défenseurs d’avenir de la LNH, Simon Nemec, deuxième choix au total en 2022, et Luke Hughes, quatrième choix un an plus tôt. Mais il y a aussi John Marino, 27 ans, qui cherchera à rebondir après une saison moins éclatante, et Dougie Hamilton, 31 ans en juin, dont on espère un retour en santé au New Jersey. Sa longue absence a fait mal l’hiver dernier. Il avait amassé 74 points, dont 22 buts, la saison précédente.

Les Devils comme les Leafs n’ont pas de gardien de premier plan pour l’instant. Jake Allen est le numéro un par défaut pour l’instant en attendant l’arrivée de renfort. On souhaite voir Joseph Woll, 25 ans, éclore à Toronto. Le décevant Ilya Samsonov est joueur autonome sans compensation.

Dans une perspective à plus long terme, les Devils détiennent le dixième choix au total du repêchage cet été, les Maple Leafs le 23e. Les deux clubs n’ont plus de choix de deuxième tour, mais les Devils pigeront deux fois au troisième tour, les Leafs une fois. New Jersey a des choix lors des deux premiers tours en 2025. Toronto, pour l’instant, ne repêcherait pas avant le cinquième tour en 2025. Ils ont cédé leur choix de premier tour aux Maple Leafs pour Jake McCabe et Sam Lafferty en 2023, et leurs choix de deuxième et troisième tours pour Ilya Lyubushkin dans deux transactions distinctes, en 2024 et 2022.

Sheldon Keefe œuvrera en outre dans un marché beaucoup plus peinard. Il a gagné à la loterie quoi !

Marchessault à Vegas pour rester ?

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault

Pierre Lebrun nourrit ses lecteurs d’une foule d’informations sur les éventuels joueurs autonomes sans compensation ce matin. Parmi celles-ci, des nouvelles sur Jonathan Marchessault, qui semble destiné à signer une prolongation de contrat avec les Golden Knights.

L’informateur nous rappelle les déclarations du DG Kelly McCrimmon lors de son bilan de fin de saison : « Marchy appartient à notre noyau. Il vient de connaître la saison de sa carrière (42 buts à 33 ans). Nous aimons le joueur et sa valeur s’étend aussi au vestiaire. C’est un leader important. Il a une très forte volonté des deux camps d’en venir à une entente. »