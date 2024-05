Jagger Firkus (27) et Noah Reinhart (42)

Les Voltigeurs s’inclinent 5-3 face aux Warriors et sont éliminés

(Saginaw) Avec deux défaites en autant de matchs à la Coupe Memorial, les Voltigeurs de Drummondville et les Warriors de Moose Jaw devaient inévitablement gagner pour rester en vie, mardi, alors qu’ils croisaient le fer à Saginaw.

La Presse Canadienne

Les Voltigeurs ont effacé un déficit de trois buts et ont dominé 52-28 au chapitre des tirs au but, mais ils ont été éliminés en vertu d’une défaite de 5-3.

Ils sont ainsi devenus la première équipe championne de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) à perdre tous ses matchs à la Coupe Memorial depuis les Wildcats de Moncton en 2010.

« Je suis pas mal fier de mon groupe qui a joué du hockey inspiré, qui a fait de moi un entraîneur très, très fier cette année, a lancé d’entrée de jeu l’entraîneur-chef des Voltigeurs, Sylvain Favreau, lors de la conférence de presse après le match.

« On n’a pas été capables de jouer un 60 minutes complet. Dans un environnement comme ça avec trois grosses équipes de hockey, il faut jouer des matchs complets. Mais je vais surtout me souvenir de la façon dont mon équipe s’est battue et s’est comportée. »

Aiden Ziprick a tranché en fin de troisième période pour les Warriors. Vojtech Port, Jagger Firkus et Denton Mateychuk leur avaient préalablement donné une avance de trois buts. Brayden Yager a complété la marque dans une cage déserte et Jackson Unger a repoussé 49 rondelles.

Justin Côté, Peter Repcik et Alexis Gendron ont répliqué pour les Voltigeurs, qui ont créé l’égalité en troisième période. Riley Mercer a effectué 23 arrêts.

« On n’a pas bien commencé le match, a analysé Favreau. J’ai retrouvé mon équipe en deuxième et troisième périodes. C’est ce qu’on est habitués de voir des Voltigeurs.

« Parfois, ça prend des “breaks” pour gagner des matchs. On aurait pu en avoir un ou deux de plus, mais ce n’est pas arrivé. »

Les Warriors affronteront lors du match de bris d’égalité de jeudi l’équipe qui perdra le duel de mercredi entre les Knights de London et le Spirit de Saginaw.

Des buts par séquences

Après avoir cédé quatre fois contre les Knights et le Spirit, Mercer souhaitait faire mieux pour garder son équipe dans la course. Il a rapidement lancé un message à ses coéquipiers en bloquant les six tirs dirigés vers lui lors des huit premières minutes de jeu.

Les Warriors ont malgré tout ouvert la marque à 13 : 04 quand Port a mis la touche finale à un jeu de passes lors d’une descente à trois contre deux. Atley Calvert et Lynden Lakovic ont obtenu des mentions d’aide.

Firkus, lors d’un avantage numérique à 5 : 10, et Mateychuk, avec son troisième du tournoi à 12 : 43, ont porté l’avance du club de la Ligue de hockey junior de l’Ouest à 3-0 en deuxième période.

« Il y avait, qu’on le veuille ou pas, un peu de nervosité en début de match », a reconnu Favreau. Mais les Voltigeurs n’avaient pas dit leur dernier mot.

Côté et Repcik ont réduit l’écart avec deux buts en 57 secondes avant la fin de l’engagement pour garder les espoirs de l’équipe bien en vie. Ils marquaient tous les deux leur deuxième filet du tournoi de fin de saison du hockey junior canadien.

Les Voltigeurs ont commencé la troisième comme ils ont conclu la deuxième et Gendron a créé l’égalité à 3 : 13.

Après une occasion ratée en avantage numérique lors des cinq dernières minutes du match, les Voltigeurs ont vu Ziprick trancher avec un tir du centre de la zone offensive à 18 : 26.

Yager a mis la touche finale pendant que Mercer était au banc alors qu’il ne restait que 10 secondes au cadran.