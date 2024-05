(Saginaw) Après avoir perdu seulement trois matchs en séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes-Québec (LHJMQ) et balayé la finale contre le Drakkar de Baie-Comeau, les Voltigeurs de Drummondville ont amorcé leur parcours à la Coupe Memorial du mauvais pied.

La Presse Canadienne

Michael Simpson a réussi un blanchissage de 31 arrêts et les Knights de London ont vaincu les Voltigeurs 4-0, samedi en ronde préliminaire.

« Il a joué un match exceptionnel, a dit l’entraîneur-chef des Voltigeurs, Sylvain Favreau, à propos de Simpson. Le crédit lui revient. C’est à nous de trouver une manière de jouer avec plus de rythme sur 60 minutes. »

Ruslan Gazizov a réussi un doublé dans la victoire. Oliver Bonk et Kasper Halttunen ont aussi touché la cible. Bonk et Jacob Julien ont terminé le match avec deux points.

Devant la cage des Voltigeurs, Riley Mercer a repoussé 18 rondelles. Il avait remporté ses cinq derniers matchs, accordant sept buts lors de cette séquence victorieuse.

Sans surprise, Favreau n’était pas totalement satisfait de la performance de son équipe.

« De notre côté, l’effort était à 80 % de ce qu’on est habitués, a-t-il dit. Je pense que c’est important de savoir qu’on joue contre une bonne équipe, mais en même temps, il ne faut pas leur donner trop de respect.

« Je ne pense pas qu’on était plus lents que l’adversaire, mais plus lents que ce dont on est habitués. On est habituellement plus hargneux en échec avant. »

Les Voltigeurs en sont à une quatrième présence au tournoi de fin de saison du hockey junior canadien. Ils sont en quête d’un premier titre et tentent de prolonger à cinq la séquence de succès des clubs de la LHJMQ.

Le Titan d’Acadie-Bathurst, les Huskies de Rouyn-Noranda, les Sea Dogs de Saint-Jean et les Remparts de Québec ont remporté les quatre dernières éditions, entrecoupées par deux annulations en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Knights participent pour leur part à la Coupe Memorial pour la première fois depuis 2016. L’équipe de Dale Hunter avait alors vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda en finale.

Les Voltigeurs seront de retour sur la glace du DOW Event Center dès dimanche face au Spirit de Saginaw. Les Knights croiseront le fer avec les Warriors de Moose Jaw lundi.

« On en a perdu une, on ne peut pas en perdre une deuxième », a lancé Alexis Gendron.

« On va réajuster le tir, a ajouté Favreau. C’est sûr qu’on va être prêts. »

Après que Gazizov eut ouvert la marque à 8 : 04 de la première période, Bonk a doublé l’avance du club de l’Ontario à 13 : 53.

Les Voltigeurs ont bien tenté de réduire l’écart en deuxième période, mais ils ont été incapables de déjouer Simpson.

Gazizov a ensuite porté un dur coup aux représentants de la LHJMQ en marquant après seulement 20 secondes de jeu au troisième tiers. Halttunen en a ajouté 2 : 07 plus tard pour porter le pointage à 4-0.

Les Voltigeurs ont obtenu une cinquième occasion en avantage numérique avec moins de cinq minutes à écouler à la rencontre, sans parvenir à en profiter.