L’entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, Sylvain Favreau, est conscient du défi qu’attend son équipe dès vendredi, alors que s’amorcera la 104e édition de la Coupe Memorial.

Alec Brideau La Presse Canadienne

« Les gens le disent, c’est un des tournois les plus difficiles à gagner au hockey, a déclaré Favreau, lors d’une visioconférence rassemblant les quatre entraîneurs du tournoi, à Saginaw. Pour moi, on approche ça de la même manière qu’on l’a fait en saison régulière et en séries éliminatoires. »

Le Spirit de Saginaw, équipe hôte, les Warriors de Moose Jaw et les Knights de London sont les trois autres formations participant au tournoi cette année.

Pour la première fois dans l’histoire de la Ligue canadienne de hockey (LCH), il y a eu un balayage en finale de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), de la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL) et de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL).

Il s’agira d’une quatrième participation à la Coupe Memorial pour les Voltigeurs, après les éditions de 1988, 1991 et 2009. Les Voltigeurs n’ont toutefois jamais gagné les grands honneurs, ni pris part à la finale de ce tournoi.

Cette année, la troupe de Favreau a obtenu son laissez-passer en balayant le Drakkar de Baie-Comeau. C’était un deuxième titre de la LHJMQ pour les Voltigeurs, après celui de 2009.

Bien que la conquête du trophée Gilles-Courteau a amené certaines célébrations, Favreau a précisé qu’elles n’ont pas été de longues durées, alors que les Voltigeurs joueront leur premier match samedi à 16 h, contre les Knights.

« On a pris quelques journées pour célébrer, a mentionné l’entraîneur-chef. Je pense que c’est important de célébrer des victoires. On travaille d’arrache-pied pendant 68 matchs pour arriver à ce point-là, donc c’est important de les célébrer. Mais c’est sûr qu’après deux jours, on a fermé les livres sur le trophée Gilles-Courteau et on s’est réorienté vers le défi que représente la Coupe Memorial. »

Favreau a ajouté que ses joueurs étaient concentrés lors des entraînements des derniers jours.

« L’état d’esprit et la concentration sont au rendez-vous chez les joueurs. Nous avons eu une bonne semaine d’entraînement. J’ai vu que le groupe était dynamique et concentré sur la patinoire. »

Ethan Gauthier (Lightning de Tampa Bay), Alexis Gendron (Flyers de Philadelphie) et Vsevolod Komarov (Sabres de Buffalo) sont parmi les joueurs clés des Voltigeurs. Komarov, Mikael Huchette et Kassim Gaudet ont remporté le tournoi avec les Remparts de Québec, l’année dernière.

L’équipe peut aussi compter sur son gardien Riley Mercer, qui a terminé les séries de la LHJMQ avec une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d’efficacitéde ,934. Mercer était devant le filet de son équipe pour les 16 victoires des Voltigeurs dans leur conquête du trophée Gilles-Courteau.

« Riley a fait du progrès tout au long de la saison, s’est exprimé Favreau. Je l’ai dit plusieurs fois, mais chaque fois que vous avez une bonne personne au sein de votre équipe qui travaille très fort, c’est un bon ingrédient pour connaître du succès. »

Les Knights ont soulevé la coupe en 2005 et 2016. Ils prennent part au tournoi pour une sixième fois, un sommet au pays lors des 20 dernières années. L’équipe de Dale Hunter n’a perdu que deux matchs lors des séries de l’OHL.

Ils comptent sur 10 joueurs repêchés dans la LNH, dont Easton Cowan (Maple Leafs de Toronto), qui a mené la LCH avec 34 points durant les séries, incluant 10 buts.

Le Spirit en est à une première participation à la Coupe Memorial, qui retourne aux États-Unis pour la première fois en 26 ans. La Coupe Memorial ne s’est pas déroulée aux États-Unis depuis 26 ans.

Cette saison, le défenseur du Spirit Zayne Parekh a mené les défenseurs de la LCH avec 96 points, dont 33 buts. Leur centre Owen Beck a été un choix de deuxième tour du Canadien de Montréal, il y a deux ans. Il a été échangé au Spirit, dirigé par Chris Lazary, en janvier.

Les Warriors ont mérité le championnat de la WHL pour la première fois dans l’histoire du club. Pour la troupe de Mark O’Leary également il s’agit d’une première participation à la Coupe Memorial.

Le dernier triomphe d’un club de la WHL remonte à 2014, quand les Oil Kings d’Edmonton ont tout raflé.

La finale sera disputée le 2 juin. Le tournoi sera de retour au Québec l’an prochain, à Rimouski.