Finale de la LPHF Le Minnesota prend les devants 2-1 en l’emportant 4-1 contre Boston

(Saint Paul) Michela Cava et Taylor Heise ont chacune récolté un but et une aide pour mener le Minnesota à une victoire de 4-1 contre Boston, vendredi, et donner à leur équipe une avance de 2-1 en finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin.