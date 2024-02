(Toronto) Rick Bowness et les Jets de Winnipeg souhaitaient renforcer leur formation. L’équipe voulait aussi s’assurer qu’un joueur rejoignant sa formation allait être dans le bon moule, même en dehors de la patinoire.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Bowness, l’entraîneur-chef des Jets, pense que Sean Monahan est ce genre de joueur.

Vendredi, les Jets ont acquis l’expérimenté joueur de centre du Canadien de Montréal en échange d’un choix de premier tour cette année et d’un choix conditionnel de troisième tour au repêchage de 2027.

« Nous sommes absolument ravis, a dit Bowness, samedi, lors des festivités du week-end des étoiles. Il est un ajout très important pour notre équipe. Il va nous aider de plusieurs manières. Nous savons qu’il est bon sur les mises au jeu et qu’il joue bien dans les deux zones, ce que nous aimons jouer comme style de jeu également. Je n’entends que de bonnes choses sur lui, sur ses habitudes de travail et sur le fait qu’il est un excellent coéquipier. »

Natif de l’Ontario, Monahan a inscrit 13 buts et 35 points en 49 matchs cette saison avec le Canadien. Bowness a indiqué qu’il s’attendait à faire commencer le nouveau centre des Jets sur un trio complété par Nikolaj Ehlers et Cole Perfetti.

« Nous verrons ce que ça donne, on ne sait jamais, a ajouté Bowness. Nous devons leur donner une bonne chance. Nous savons à quoi ressemblent les trios de Mark Scheifele et Adam Lowry lorsqu’ils vont bien.

« Nous allons donner une bonne chance à Sean avec Perfetti et Ehlers et nous verrons ce que ça donne. »

Les Jets sont à deux points de l’Avalanche du Colorado et du premier rang de la section Centrale, avec deux matchs en main. L’équipe joue sans Scheifele depuis un moment, lui qui s’est blessé au bas du corps le 11 janvier.

« Ça rend le travail de l’entraîneur beaucoup plus facile quand vous avez besoin d’un but et qu’il est là, devant vous sur le banc, a déclaré Bowness. Il a joué de l’excellent hockey complet cette année. Son absence nous a certainement manqué offensivement.

« C’est toutes ces petites choses qu’il fait. Il est l’un des premiers sur la patinoire chaque jour pour les pratiques. Il est très impliqué comme professionnel. Il nous a manqué et nous espérons qu’il puisse revenir au jeu mardi. »

Mardi pourrait aussi marquer les débuts de Monahan avec les Jets, lui qui se sera entraîné quelques fois avec sa nouvelle équipe.