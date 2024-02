(Toronto) Même pendant la pause du week-end des étoiles de la LNH, Nathan MacKinnon continuait de penser à la deuxième moitié de saison.

Stephen Whyno Associated Press

« Vous essayez de ne pas trop manger, a déclaré MacKinnon. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous trouvez gros. »

Peut-être que MacKinnon et d’autres joueurs ont pris du poids lors des festivités de ce week-end, mais le centre de l’Avalanche a bien d’autres choses à l’esprit.

Beaucoup de matchs restent à jouer lors des deux prochains mois et demi, et plusieurs moments marquants sont à venir dans cette période.

Il y a la date limite des transactions le 8 mars, deux matchs extérieurs en deux jours et la course au titre de joueur le plus utile, avec MacKinnon et Connor McDavid parmi les candidats potentiels.

Les séries éliminatoires commenceront le 22 avril.

Ces derniers jours, les Canucks ont acquis Elias Lindholm des Flames et les Jets ont obtenu Sean Monahan du Canadien. Bien plus d’échanges sont à prévoir d’ici le 8 mars.

« Les équipes sont définitivement actives, a lancé MacKinnon. Je ne sais pas ce que nous allons faire, mais j’aime notre équipe, ça c’est sûr. »

Parmi ceux qui pourraient changer d’adresse, il y a Marc-André Fleury du Wild, Adam Henrique des Ducks, Sean Walker des Flyers, Nic Dowd des Capitals et Jakob Chychrun des Sénateurs.

Hockey extérieur

Le MetLife Stadium accueillera des matchs les 17 et 18 février : les Devils contre les Flyers, puis les Rangers face aux Islanders.

Ce sera la première fois que la ligue présentera deux matchs extérieurs deux jours de suite.

« Nous avons vraiment hâte, a dit l’attaquant des Flyers Travis Konecny. C’est une date que vous encerclez sur le calendrier. »

Course aux éliminatoires

Les Devils, les Islanders et le Kraken sont parmi les équipes qui ont participé aux séries l’an dernier, mais qui ne figurent pas dans le portrait éliminatoire à l’heure actuelle.

« Tout le monde va jouer beaucoup dans les prochains mois, alors la constance va être un facteur important », a mentionné le capitaine des Penguins Sidney Crosby, dont le club a manqué le bal printanier l’an dernier.

PHOTO JAMES GUILLORY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Nico Hischier (13), John Marino (6) et Luke Hughes (43)

Dans l’Ouest, parmi le top 4 des équipes n’étant pas dans les trois premières de leur section, il n’y a que quatre points de différence. Les Blues, les Kings, le Kraken et les Predators sont dans cette lutte.

Encore McDavid ?

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid lors du concours d’habiletés du match des étoiles de la LNH.

McDavid et les Oilers ont gagné leurs 16 dernières parties, à un gain d’égaler le record de la LNH.

Gagnant du Hart l’an dernier, McDavid pourrait avoir l’honneur du joueur le plus utile pour la quatrième fois en neuf saisons dans le circuit.

McDavid est à 17 points de MacKinnon, et à 18 points de Nikita Kucherov dans la course au meilleur pointeur du circuit.

« Ce n’est peut-être pas la saison la plus élégante du côté offensif, mais je crois qu’on fait plusieurs bonnes choses à l’attaque, a dit McDavid. Je me sens bien à propos de mon jeu et à propos de notre équipe. »