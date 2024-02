PHOTO SCOT TUCKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Qu’ont en commun Christian McCaffrey, Connor McDavid, Shohei Ohtani et Luka Dončić ? Ils sont les meilleurs joueurs de leur ligue respective à ne toujours pas avoir remporté un championnat.

Le cas de McCaffrey est plus épineux, car on peut débattre de son statut. Certains diront que Lamar Jackson ou Josh Allen ont été plus utiles aux succès de leur formation respective en 2023.

Toutefois, le porteur de ballon des 49ers de San Francisco a été l’auteur d’une saison exceptionnelle. Il est le seul joueur à ne pas lancer le ballon à se retrouver parmi les finalistes au trophée du joueur par excellence de la saison (MVP). N’eût été le rendement de Jackson avec les Ravens de Baltimore, McCaffrey aurait sans doute été le premier porteur de ballon depuis Adrian Peterson en 2012 à mettre la main sur le trophée individuel le plus convoité.

Mais il est le seul parmi les finalistes, avec son coéquipier Brock Purdy, qui dispute le match du Super Bowl. C’est sans contredit le fait d’armes sur lequel il faut s’appuyer. Et si Purdy a eu l’air si brillant depuis septembre, c’est beaucoup grâce à McCaffrey.

Pour la première fois de sa carrière, le demi offensif de 27 ans aura la chance de disputer la finale. Les Niners peuvent compter sur une attaque polyvalente, explosive et talentueuse. Leur défense est terrifiante et efficace. Ce serait cependant compliqué d’imaginer les héros de la baie au Super Bowl sans l’apport déterminant de McCaffrey depuis son arrivée avec l’équipe.

Auteur de 1459 verges par la course en 2023 – premier à ce chapitre avec une avance de près de 300 verges sur son plus proche poursuivant ; 14 touchés par la course – deuxième chez les demi-offensifs de la ligue ; 272 touches de balle – deuxième dans la NFL ; 83 jeux convertis en premier essai – au sommet de la ligue avec 15 réussites de plus que le deuxième.

Ce qui rend McCaffrey unique réside cependant dans une autre phase de son jeu. Peu de ses homologues sont capables d’être aussi dominants au sol que par la voie des airs. Les trois joueurs ayant accumulé le plus de verges au sol, derrière lui, soit Derrick Henry, Kyren Williams et James Cook, n’ont pas la dextérité nécessaire pour appuyer leur quart-arrière par la passe comme le fait avec brio le demi offensif des 49ers.

Sept touchés par la passe – au premier rang chez les porteurs de ballon ; 564 verges aériennes – seul en deuxième place. Enfin, 67 attrapés, ce qui lui vaut le troisième rang.

Avec cette cadence, Christian McCaffrey assure aux Niners un rendement digne des champions du Super Bowl.

McCaffrey a marqué 21 des 61 touchés de son équipe en saison. Sans oublier ses quatre touchés lors des deux matchs éliminatoires. Il n’est pas le plus exubérant et il laissera toujours le micro à un coéquipier pour prendre la parole. Reste que depuis Marshawn Lynch chez les Seahawks de Seattle en 2014 et Todd Gurley avec les Rams de Los Angeles en 2018, aucun demi offensif n’a porté ainsi son équipe jusqu’au match ultime. Maintenant, il tentera de réussir là où les deux autres ont échoué : le gagner.

PHOTO LUCAS PELTIER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey

Un parcours sans faute

McCaffrey a été sélectionné au huitième rang par les Panthers de la Caroline lors de l’encan de 2017, fraîchement sorti de l’Université Stanford. Myles Garrett avait été le premier appelé par les Browns de Cleveland. D’ailleurs, Patrick Mahomes avait été choisi deux rangs derrière McCaffrey.

Le fils d’Ed McCaffrey, ancien receveur des Broncos de Denver, avait laissé une forte impression à Stanford. En 2015, il a été nommé le joueur universitaire par excellence par l’Associated Press, en plus d’être finaliste au trophée Heisman. Cette année-là, il a récolté 3864 verges totales, un record qui tient toujours.

En Caroline, il était le fer de lance de l’équipe. Lors de la saison 2019, il a récolté plus de 1000 verges par la passe et plus de 1000 verges au sol. Il a cependant été blessé lors des deux saisons suivantes, étant donc incapable de tirer profit de cette saison historique. Son statut en a pris un coup. Il est passé de joueur d’impact à celui de joueur trop souvent blessé pour qu’on puisse compter sur son talent à long terme.

En octobre 2022, le directeur général des Niners, John Lynch, un ancien de Stanford, a conclu une transaction pour acquérir les services du porteur de ballon étoile. Il a offert aux Panthers des choix de deuxième, troisième et quatrième tours en 2023 en plus d’un choix de quatrième tour en 2024.

Après son arrivée, à la septième semaine, son équipe a remporté tous ses matchs jusqu’à la finale de conférence. Force est d’admettre qu’il est à son mieux dans l’uniforme rouge et or.

Un changement de paradigme

Souvenez-vous, en début de campagne, combien les négociations entre certaines équipes et leur demi offensif vedette avaient été compliquées. Les organisations refusaient de se ruiner en offrant un salaire trop élevé à des joueurs susceptibles de se blesser. Puis, en contrepartie, les porteurs de ballon désiraient une rémunération à la hauteur de leur talent et de leur implication. Certains des meilleurs demis offensifs de la NFL avaient même organisé une réunion d’urgence pour discuter de cet enjeu.

Finalement, Saquon Barkley a dû se résigner à accepter un contrat d’un an lui rapportant un peu plus que 10 millions de dollars avec les Giants de New York. Même chose pour Josh Jacobs avec les Raiders de Las Vegas.

Or, avec la tenue de Christian McCaffrey, certaines formations seront dorénavant peut-être plus disposées à offrir à leur meilleur porteur de ballon un salaire en adéquation avec les services rendus.

Le porteur de ballon le mieux payé cette saison était Alvin Kamara, des Saints de La Nouvelle-Orléans, avec 18,9 millions de dollars. Il arrive cependant au 98e rang des hauts salariés de la NFL. Le seul demi offensif du top 100. McCaffrey, lui, pointe au 152e rang, avec 14,2 millions de dollars.

Derrick Henry, Josh Jacobs, Tony Pollard, Saquon Barkley et Austin Ekeler, notamment, deviendront joueurs autonomes au printemps. Cette cuvée pourrait révolutionner à jamais la manière dont les porteurs de ballon négocient leurs contrats.

Et à voir l’impact de McCaffrey sur le rendement des finalistes du Super Bowl, certains propriétaires pourraient sortir le chéquier pour s’assurer les services d’un demi-offensif talentueux.