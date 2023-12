C’est le retour de cette chronique annuelle où je plonge dans l’exercice hautement risqué des prédictions. En voici dix pour l’année 2024. Je vous le rappelle, leur seul objectif est d’alimenter la discussion. Possible que je me trompe sur toute la ligne… sauf à propos de ma dernière !

1. Des Jeux olympiques sous haute tension

L’enjeu de la sécurité est une composante majeure des Jeux olympiques. Ce sera encore plus vrai à Paris l’été prochain. La situation internationale est instable et des attaques terroristes sont possibles. La cérémonie d’ouverture pose un défi particulier. Les athlètes prendront place dans des embarcations et défileront sur la Seine devant des centaines de milliers de personnes. Cette audacieuse idée nous donnera des images magnifiques, mais le contrôle de la foule sera beaucoup plus complexe que dans un stade où l’admission est contrôlée.

Tout au long des Jeux, les dispositifs de sécurité seront contraignants pour les visiteurs… et les Parisiens. La question du transport suscite aussi des inquiétudes. Déjà, les autorités suggèrent le télétravail durant cette période.

Bref, ces Jeux se dérouleront sous haute tension du début à la fin. L’ambiance festive sera-t-elle au rendez-vous ? On le souhaite, mais rien n’est sûr.

2. Le Super Bowl aux 49ers de San Francisco

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ASSOCIATED PRESS Brock Purdy dirige l’attaque d’une des meilleures équipes de la NFL, les 49ers de San Francisco.

Dernier joueur sélectionné au repêchage de 2022, Brock Purdy a hérité, comme le veut la tradition, du surnom de « Monsieur sans importance ». Deux ans plus tard, il dirige l’attaque d’une des meilleures équipes de la NFL, les 49ers de San Francisco. Son histoire est un conte de fées. Le jeune quart mènera les siens à la conquête du Super Bowl le 11 février prochain à Las Vegas. Victoire serrée contre les Ravens de Baltimore.

3. Rory McIlroy remportera le Tournoi des Maîtres

PHOTO KAMRAN JEBREILI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Tournoi des Maîtres est le seul tournoi majeur que Rory McIlroy n’a pas gagné.

J’ai fait la même prédiction il y a un an, sans succès. Mais cette fois sera la bonne ! McIlroy a abandonné sa place au comité d’orientation de la PGA et se consacrera davantage à son jeu. Le Tournoi des Maîtres est le seul qu’il n’a pas gagné. Il est venu près en 2011, mais s’est écroulé en quatrième ronde, laissant filer une avance de quatre coups.

4. Stade olympique : un report possible

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Une décision sera-t-elle prise en 2024 quant au remplacement de la toiture du Stade olympique ?

Le gouvernement Legault doit statuer sur le remplacement de la toiture du Stade olympique en 2024. En octobre dernier, le premier ministre a dit souhaiter que le Stade devienne un « symbole positif » pour le Québec. « Ça prend un toit et on est en train de regarder différents scénarios », a-t-il ajouté. Tout cela est très bien. Mais aura-t-il la même opinion en constatant que la facture, selon les informations de La Presse, pourrait frôler 1 milliard de dollars ? Pas sûr, même si la ministre du Tourisme Caroline Proulx semble résolument derrière le projet.

Tant mieux si je me trompe, mais je ne serais pas étonné si le gouvernement, inquiet de la réaction des contribuables, reportait la décision de plusieurs mois en commandant, par exemple, une étude à la Caisse de dépôt et placement, comme il l’a fait pour les projets de troisième lien et de tramway à Québec.

5. Des Blue Jays décevants

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La prochaine campagne s’annonce difficile pour les Blue Jays, à moins que Vladimir Guerrero fils redevienne le frappeur qu’il était en 2021.

La saison des Blue Jays a pris fin sur une controverse avec une curieuse décision du gérant John Schneider dans une défaite contre les Twins du Minnesota en séries éliminatoires. Le moral des fans a sombré.

Plus tôt ce mois-ci, leur enthousiasme est revenu : Shohei Ohtani était, semble-t-il, dans un avion en direction de Toronto, où il signerait un contrat avec les Blue Jays. On connaît la suite. Le plus fabuleux joueur de sa génération a plutôt choisi les Dodgers de Los Angeles. À Toronto, la nouvelle a eu l’effet d’un direct au visage.

La prochaine campagne s’annonce difficile pour les Blue Jays, qui évoluent dans une puissante division. Et si Vladimir Guerrero fils ne redevient pas le frappeur d’impact qu’il était en 2021 (48 circuits contre 26 en 2023), les Blue Jays manqueront de punch à l’attaque.

6. Pas de rebond pour Félix

PHOTO JULIEN DE ROSA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime aura de la compétition en 2024 avec l’ascension de jeunes joueurs de talent.

Voilà des mots que je n’aime pas écrire. Je souhaiterais que Félix Auger-Aliassime retrouve sa place dans le top 10 mondial. Mais ce sera difficile. Il peine à donner le coup de grâce à ses rivaux quand il en a l’occasion. Et l’ascension de plusieurs joueurs plus jeunes que lui (Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton, Jannik Sinner, Arthur Fils) relève encore le niveau de compétition.

7. Les Alouettes en croissance

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marc-Antoine Dequoy et ses coéquipiers seront compétitifs encore en 2024.

Quoi ??? Les Alouettes sont redevenus une organisation pertinente dans notre paysage sportif ? Eh oui ! Et ça se poursuivra en 2024, j’en suis convaincu.

8. Saison clé pour le CF Montréal

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le gardien Jonathan Sirois et ses coéquipiers du CF Montréal feront-ils mieux en 2024 ?

Le CF Montréal a été exclu des séries de 2023, et l’entraîneur-chef Hernán Losada, impopulaire auprès des joueurs, a été remercié. L’organisation devra un jour trancher : veut-elle investir pour remporter un championnat ou simplement diversifier, de façon honnête mais sans ambition excessive, l’offre de divertissement à Montréal ? La réponse à cette question n’est pas claire.

9. Nouvelle infusion de pétrodollars

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Qatar a acquis une participation minoritaire dans l’entreprise propriétaire des Wizards (NBA, notre photo) et des Capitals (LNH) de Washington.

L’Arabie saoudite a pompé des centaines de millions dans le sport professionnel au cours des trois dernières années. Cette tendance lourde s’accentuera. Le jour n’est sans doute pas loin où le Fonds d’investissement du royaume s’associera à des équipes professionnelles nord-américaines. Déjà, le Qatar a acquis une participation minoritaire dans l’entreprise propriétaire des Capitals (LNH) et des Wizards (NBA) de Washington. Le mouvement est enclenché.

10. Pas de chroniques pour moi

PHOTO ARCHIVES BANQ Des textes de Philippe Cantin de décembre 1988, alors que les Whalers de Hartford affrontent les Nordiques de Québec en soirée.

Eh non, je ne signerai pas de chroniques dans La Presse en 2024. Celle-ci marque en effet la fin de ma merveilleuse, et tellement stimulante, association de 35 ans avec cette extraordinaire entreprise.

La Presse m’a donné énormément durant ma carrière et ma reconnaissance est sans limites. Elle joue un rôle essentiel dans notre démocratie et je suis fier d’avoir contribué de mon mieux à son essor.

À mes collègues anciens et actuels, des hommes et des femmes passionnés par leur métier, merci de votre soutien. Et merci à vous, chers lecteurs et chères lectrices, d’avoir lu mes papiers.

Non, je ne prends pas ma retraite. Je reste actif à la radio (98,5) et à la télé (RDS). Et je continuerai avec bonheur de lire La Presse, cette grande institution à laquelle je demeurerai toujours profondément attaché.

Là-dessus, bonne année, tout le monde !