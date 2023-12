Pendant toute la durée de la saison de la NFL, La Presse vous suggère trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

49ers de San Francisco c. Commanders de Washington (dimanche 13 h)

PHOTO JED JACOBSOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brock Purdy, quart-arrière des 49ers de San Francisco

Brock Purdy n’a jamais connu deux mauvaises sorties consécutives depuis son entrée dans la NFL. Et ça ne risque pas d’arriver. À la suite d’un revers quelque peu gênant face aux Ravens de Baltimore, les 49ers voudront assurément démontrer à nouveau qu’ils sont la meilleure équipe de la NFL. Les chances sont bonnes, car San Francisco affrontera les Commanders de Washington, l’équipe ayant accordé le plus de points depuis le début de la saison. Les choses avaient pourtant bien commencé pour la troupe de Ron Rivera, qui devra sans doute se trouver un nouvel emploi à la fin de la saison. Mais des ennuis avec la profondeur en attaque et une vente de feu à la date limite des transactions ont miné les minces chances des Commanders de participer aux éliminatoires. Les 49ers ne feront qu’une bouchée de leurs rivaux. Il n’est même pas dit que Purdy, McCaffrey et compagnie termineront le match, question de se conserver pour les éliminatoires.

Prédiction : 49ers 31 – Commanders 12

La surprise

Patriots de la Nouvelle-Angleterre c. Bills de Buffalo (dimanche 13 h)

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick

Selon le site de la NFL, la probabilité de voir les Bills de Buffalo en éliminatoires est évaluée à 87 %. Avec une fiche de 9-6, l’équipe de Josh Allen n’a plus vraiment droit à l’erreur. Surtout si elle veut jouer à domicile en éliminatoires. Cependant, personne sur terre n’éprouverait autant de plaisir à ruiner le réveillon des joueurs des Bills que Bill Belichick. Son retour à la barre des Patriots la saison prochaine est de moins en moins certain. Il n’a donc plus rien à perdre. Les Pats non plus, d’ailleurs. Donc, ils ne peuvent que jouer les trouble-fêtes. Ils ont battu les Broncos de Denver la semaine dernière, donné du fil à retordre aux Chiefs de Kansas City la semaine précédente, et gagné face aux Steelers de Pittsburgh la semaine d’avant. Contre toute attente, les Patriots jouent de mieux en mieux. En fait, le simple fait d’inscrire des touchés est digne de mention pour eux cette saison. On le répète depuis le début de la campagne, les Bills sont fragiles, même si récemment, Allen et ses coéquipiers ont retrouvé aplomb et confiance. Mais nous ne sommes pas à une surprise près cette année… Et les Pats ont d’ailleurs battu les Bills plus tôt cette saison.

Prédiction : Patriots 17 – Bills 14

L’immanquable

Dolphins de Miami c. Ravens de Baltimore (dimanche 13 h)

PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tyreek Hill (10) et les Dolphins de Miami ont vaincu les puissants Cowboys de Dallas la semaine dernière.

Il y aura plusieurs duels succulents à se mettre sous la dent en cette 17e semaine d’activités. On dira ce qu’on voudra de la NFL, mais la ligue a le don de faire durer le plaisir jusqu’à la toute fin, surtout cette année. Le duel de ce samedi entre les Lions de Detroit et les Cowboys de Dallas sera spectaculaire. Celui entre les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Buccaneers de Tampa Bay sera particulièrement déterminant. La partie entre les Steelers et les Seahawks de Seattle aura de grandes répercussions. Celle entre les Packers de Green Bay et les Vikings du Minnesota sera extrêmement émotive. Malgré cela, le match à ne pas manquer sera disputé dimanche après-midi, entre les Dolphins et les Ravens. L’enjeu est simple, mais diablement important : le premier rang de l’Association américaine, l’assurance de jouer à la maison jusqu’au Super Bowl et un laissez-passer au premier tour. Les deux formations se sont comportées comme des équipes championnes la semaine dernière. Les Dolphins en étant tactiquement irréprochables contre les toujours menaçants Cowboys. Et les Ravens en étant sans reproche contre les dangereux 49ers. Ce duel au sommet mettra aux prises deux quarts-arrières confiants et nécessaires au succès de leur équipe, mais surtout deux défenses capables de secouer n’importe quel adversaire à coup de revirements. Les Ravens arriveront dans ce match avec une surdose de confiance après avoir pulvérisé la meilleure équipe de la NFL. D’autant plus que Lamar Jackson est tout feu tout flamme. Puis, malgré le titre de division à leur portée, les Dolphins ont le don de se compliquer la vie contre des équipes ayant une fiche supérieure à ,500 cette saison.

Prédiction : Ravens 31 – Dolphins 26