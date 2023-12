Au football, le moment ayant le potentiel de créer le plus de controverse est toujours la remise du trophée du joueur le plus utile à son équipe. Et 2023 n’y fera pas exception.

En fait, les grands bonzes du football, comme les amateurs, sont de plus en plus enclins à changer ou moderniser la définition de la récompense individuelle la plus prestigieuse de la NFL.

Depuis 1938, le trophée du « MVP » est attribué « au joueur considéré comme le plus utile dans la NFL pendant la saison régulière ».

Toutefois, un problème demeure, et il a été mis en lumière par l’ancien ailier défensif J. J. Watt sur les ondes de CBS.

Le joueur le plus utile à son équipe sera et devrait toujours être un quart-arrière, parce qu’il n’y a pas de joueur plus utile sur le terrain qu’un quart-arrière. J. J. Watt, ancien joueur des Texans de Houston et des Cardinals de l’Arizona

En 2014, Watt avait réalisé 20,5 sacs du quart, une interception pour un touché, cinq échappés recouvrés, un touché de sûreté et 51 plaqués sur des quarts-arrières. Cette année-là, le quart Aaron Rodgers avait remporté le trophée du joueur le plus utile à son équipe.

PHOTO MATT PATTERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ancien ailier défensif J. J. Watt, en 2021

« Mais le joueur le plus utile et le meilleur joueur de la NFL ne sont pas toujours la même personne », a-t-il ajouté, pour confirmer humblement que cette saison-là, il était le meilleur joueur de football au monde.

Or, le débat est relancé encore une fois cette saison. Il ne reste que quelques matchs à la saison et déjà, les candidats pour les différentes récompenses individuelles de fin de saison émergent.

En ce moment, selon les preneurs aux livres, Brock Purdy, des 49ers de San Francisco, Lamar Jackson, des Ravens de Baltimore, et Dak Prescott, des Cowboys de Dallas, sont les favoris. Leur point commun ? Ils occupent tous la même position.

Normal qu’ils soient favoris, car aucun joueur n’évoluant pas au poste de quart-arrière n’a remporté le convoité trophée depuis Adrian Peterson en 2012.

Les plus utiles

J.J. Watt a raison lorsqu’il avance qu’aucun joueur sur le terrain n’est plus utile qu’un quart-arrière. Le pivot est à l’amorce de toutes les séquences. Le succès de chaque jeu dépend de la lecture, du rendement, de la capacité d’adaptation, de la vision, de la communication, du choix et de l’exécution du quart-arrière.

Dans cette optique, Brock Purdy devrait être considéré. Le jeune quart des Niners a prouvé hors de tout doute que son succès inattendu de la saison dernière n’était pas un feu de paille. Il dispose d’une brigade offensive absolument fantastique, sans doute la meilleure de toute la NFL, mais il demeure efficace semaine après semaine. En touchant moins de 1 million de dollars par année, il joue comme un vétéran. Au moment où ces lignes étaient écrites, le joueur de 23 ans était au deuxième rang de la ligue pour le nombre de touchés et il guidait l’équipe la plus dangereuse de la NFL.

Lamar Jackson a gagné ce trophée en 2019. Si tout se passe bien, il pourrait y retoucher une seconde fois. Jackson fait des miracles en l’absence de son ailier rapproché Mark Andrews. Il doit surtout composer avec un Odell Beckham Jr insuffisant et un Zay Flowers encore trop inexpérimenté. Jackson porte cette équipe sur ses épaules. Et il le fait bien, car les Ravens sont les meilleurs dans la Conférence américaine.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, le 17 décembre dernier

Sinon, d’autres candidats se montrent intéressants, même s’ils n’ont peut-être pas l’aplomb et le rendement des deux joueurs nommés précédemment. Dak Prescott sera assurément dans les discussions si les Cowboys parviennent à se ressaisir. Tua Tagovailoa explose enfin avec les Dolphins de Miami après avoir passé près de ne plus jamais jouer au football. Puis, avec un rare titre de section en poche, les Lions de Detroit ne seraient pas les mêmes sans Jared Goff, qui a non seulement limité les dégâts, mais aussi donné une véritable chance à son équipe à chaque match.

Par excellence

Cependant, si on défiait toute tendance et qu’on se fiait seulement à la logique, aucun quart-arrière ne remporterait le trophée du joueur par excellence cette saison.

Si, comme Watt l’a dit, le meilleur joueur de la NFL n’est pas nécessairement le plus utile, Tyreek Hill et Christian McCaffrey seraient en lice pour gagner le trophée.

Eux seuls méritent véritablement cette distinction.

Aucun receveur dans l’histoire de la NFL n’a atteint le plateau des 2000 verges aériennes en une saison. Tyreek Hill pourrait devenir le premier. Le joueur des Dolphins est à 1641 verges avec deux matchs à jouer à la saison. La tâche sera colossale, mais pas impossible pour l’athlète le plus rapide de la ligue. Toutefois, le seul match lors duquel il s’est absenté cette saison pourrait lui faire mal rendu au fil d’arrivée.

PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le receveur Tyreek Hill, dimanche dernier

Mais Hill attrape tout, il est de tous les instants. Les poolers l’ayant repêché se frottent les mains chaque semaine, et il s’est déjà assuré d’être le premier choix dans la majorité des Fantasy la saison prochaine. Les Dolphins ne connaîtraient pas autant de succès si Hill n’était pas de l’alignement. Il mène la ligue pour le nombre de jeux de plus de 20 verges et de plus de 40 verges.

Cependant, sur la côte Ouest, un joueur pourrait lui ravir le trophée. Christian McCaffrey, des 49ers, est de loin le meilleur porteur de ballon de la NFL. Le joueur de 27 ans n’a pas d’égal dans cette ligue. Sa constance, sa polyvalence et son rendement font de lui le meilleur joueur de football au monde, présentement. Il mène les porteurs de ballon pour le nombre de verges, et personne n’a obtenu plus de premiers essais au sol. Il est l’homme de confiance et le joueur le plus utile de la meilleure équipe de la NFL. Chaque match est une certitude qu’il brillera et qu’il montrera toute l’étendue de son talent. Que ce soit par la course ou par la passe. Surtout, seulement deux fois cette saison il a terminé la rencontre sans inscrire de touché. Et ce genre de saison est digne de mention.