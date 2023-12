L’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh

L’entraîneur et le DG des Jets de retour la saison prochaine

(East Rutherford) L’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, et le directeur général Joe Douglas continueront à gérer l’équipe la saison prochaine, comme prévu.

Dennis Waszak fils Associated Press

Le propriétaire Woody Johnson a affirmé au New York Post dimanche qu’il n’effectuera pas de changements au sein de la direction de l’équipe, même après une saison catastrophique qui mènera à une exclusion des éliminatoires pour une 13e année de suite — la plus longue séquence active dans le sport professionnel majeur nord-américain.

« Ma décision est de les garder, a dit Johnson au quotidien avant le match entre les Jets et les Commanders de Washington, dimanche. Je crois que nous avons fait des manœuvres positives. La culture de l’équipe est bien meilleure. La défensive est meilleure. L’attaque a besoin de quelques éléments en plus. »

Johnson a admis que le retour du vétéran quart Aaron Rodgers la saison prochaine a été un facteur important dans la décision. Rodgers, qui est âgé de 40 ans, s’est déchiré le tendon d’Achille gauche sur son quatrième jeu avec les Jets, qui ont été éliminés de la course aux éliminatoires dimanche dernier lors d’un revers de 30-0 contre les Dolphins de Miami.

Plus tôt cette semaine, Rodgers a exprimé son plein appui envers Saleh, Douglas et le coordonnateur offensif Nathaniel Hackett.

« Simplement pour avoir une continuité avec Aaron et notre équipe, a dit Johnson pour expliquer sa décision. Comme je l’ai dit il y a un an, nous avons besoin d’un quart. Nous avons eu un quart pour quatre jeux. Depuis, nous n’avons pas été capables de le remplacer. Quand vous avez un quart, le travail de tout le monde devient plus facile. Ça rend la ligne offensive meilleure, les receveurs meilleurs. »

Les Jets affichaient un dossier de 5-9 avant d’affronter les Commanders et l’offensive se classait au dernier rang de la NFL.