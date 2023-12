Il semble que l’improbable retour au jeu d’Aaron Rodgers avec les Jets de New York cette saison soit maintenant exclu.

Dennis Waszak fils Associated Press

Le quart âgé de 40 ans a déclaré pendant son intervention hebdomadaire dans le cadre du Pat McAfee Show mardi qu’il n’est toujours pas rétabli à 100 % après avoir été opéré pour réparer une déchirure du tendon d’Achille du pied gauche.

Rodgers a ajouté que si les Jets avaient triomphé dimanche dernier contre les Dolphins à Miami et qu’ils étaient toujours dans la course aux éliminatoires, alors il aurait « pris les bouchées doubles cette semaine » afin d’être prêt à affronter les Commanders de Washington dimanche. Les Jets ont cependant été rossés 30-0 par les Dolphins et furent du même coup écartés des éliminatoires pour une 13e année consécutive.

« Si j’étais à 100 % aujourd’hui, alors j’aurais tout fait pour jouer, a confié Rodgers. Mais je ne le suis pas… J’ai tout fait pour essayer de revenir au jeu. »

Rodgers n’a jamais dit clairement qu’il excluait la possibilité de revenir au jeu cette saison, mais avait laissé sous-entendre que cette perspective était très probable.

Les Jets avaient ouvert une fenêtre d’entraînement de 21 jours pour Rodgers le 29 novembre et ont jusqu’à mercredi pour retirer son nom de la liste des joueurs blessés à long terme. Sinon, le nom du quart devra rester sur la liste des blessés pour le reste de la campagne. Rodgers devait encore obtenir le feu vert des médecins – ça semblait jusqu’ici envisageable – avant qu’on puisse assister à son retour au jeu.

Rodgers s’est déchiré le tendon d’Achille dès le quatrième jeu en attaque des Jets lors de leur match d’ouverture, le 11 septembre. Il a été opéré deux jours plus tard et tentait d’effectuer le retour au jeu le plus hâtif de l’histoire pour un athlète professionnel après avoir subi une telle blessure. Ça fera 14 semaines mercredi que Rodgers est passé sous le bistouri – on lui aurait implanté un pont, une espèce d’attelle pour rattacher le tendon d’Achille, dans l’espoir d’accélérer le processus de guérison.

Rodgers a ajouté qu’il ne croit pas que la prochaine campagne sera sa dernière dans la NFL, ajoutant qu’il avait toujours voulu disputer deux saisons avec les Jets et que celle-ci « est en quelque sorte tombée à l’eau ».

« Je crois que l’avenir est très prometteur », a conclu Rodgers.