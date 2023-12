Les Cowboys de Dallas sont déclassés à Buffalo.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Domination à Green Bay

PHOTO MORRY GASH, ASSOCIATED PRESS Baker Mayfield

Baker Mayfield a brillé au Lambeau Field alors que les Buccaneers de Tampa Bay ont vaincu les Packers de Green Bay 34-20. Le quart-arrière a réussi 22 de ses 28 tentatives de passe pour quatre touchés et 381 verges. Avec ces chiffres, Mayfield a conclu sa rencontre avec une note parfaite de 158,3 pour ce qui est du coefficient d’efficacité par la passe. C’est la première fois qu’un quart-arrière obtient une note parfaite au Lambeau Field, avec un minimum de cinq tentatives de passe. Les receveurs de Tampa Bay ont évidemment bénéficié du jeu de Mayfield. Chris Goodwin a généré 155 verges, et Mike Evans a inscrit le 92e touché de sa carrière. Avec leur victoire et l’avantage au bris d’égalité, les Bucs (7-7) s’emparent du sommet de la division Sud de la Conférence nationale, devant les Saints de La Nouvelle-Orléans (7-7). Les deux équipes s’affronteront lors de la 17e semaine du calendrier. Un duel qui risque être déterminant pour le premier rang de la division.

Les Browns à la toute fin

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Joe Flacco et les Browns de Cleveland ont amélioré leurs chances de participer aux matchs éliminatoires en signant leur neuvième victoire de la saison. Un gain qui s’est décidé sur le dernier jeu de la rencontre. Le receveur des Bears de Chicago Darnell Mooney a été incapable de sécuriser la passe du désespoir de Justin Fields et le ballon a bondi dans les bras de D’Anthony Bell pour l’interception. Malgré trois interceptions, Flacco a contribué à une remontée de 13 points des Browns au quatrième quart. Il a lancé une passe de touché de 51 verges à Amari Cooper avec moins de quatre minutes à faire, et Dustin Hopkins a réussi un placement de 34 verges pour faire 20-17 en faveur des Browns avec une trentaine de secondes à la rencontre. Le match s’est terminé par ce pointage. Mine de rien, les hommes de Kevin Stefanski (9-5) ont le même dossier que les Chiefs de Kansas City.

Champions de division

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Christian McCaffrey

Les 49ers de San Francisco (11-3) sont les champions de la division Ouest de la Conférence nationale pour la deuxième saison de suite. Ils ont vaincu les Cardinals de l’Arizona 45-29, signant ainsi leur sixième gain consécutif. Les Cardinals avaient une bonne idée de ce qui les attendait en accueillant Christian McCaffrey. Ce dernier avait marqué quatre touchés et produit 177 verges lors du duel précédent en octobre. Le joueur étoile des 49ers a repris là où il avait laissé en récidivant avec trois majeurs et 187 verges, dont 115 par la course. McCaffrey est devenu le premier joueur de l’histoire des Niners à inscrire sept touchés contre la même équipe durant une saison. Les sept majeurs contre les Cardinals durant le même calendrier égalent aussi un record de la NFL dans l’ère du Super Bowl. Avec tout ça, il ne faut pas oublier la performance de Brock Purdy. Il a vu 16 de ses 25 tentatives de passe trouver preneur pour 242 verges et 4 touchés. Purdy et McCaffrey offrent des performances dignes du titre de joueur par excellence du circuit Goodell.

Pas de Tyreek, pas de problème

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Les Dolphins de Miami ont une fiche de 10-4 cette saison.

Surtout lorsqu’on affronte les Jets de New York. Les Dolphins de Miami (10-4) ont humilié les New-Yorkais (5-9) par la marque de 30-0. Jaylen Waddle a assuré la relève en l’absence de Tyreek Hill. Le receveur a été la cible favorite de Tua Tagovailoa, récoltant 142 verges et un touché en huit attrapés. Quant à Raheem Mostert, il a réussi deux touchés par la course. Il en totalise 18 au sol et deux par la voie des airs cette saison. Mostert est seulement le troisième joueur non repêché, depuis 1967, à marquer au moins 20 touchés en une saison. Priest Holmes et Austin Ekeler sont les deux autres. Les hommes de Mike McDaniel retrouvent le chemin de la victoire, eux qui s’étaient inclinés devant les Titans du Tennessee la semaine précédente. La fin de saison des Floridiens s’annonce intéressante avec des affrontements contre les Cowboys de Dallas, les Ravens de Baltimore et les Bills de Buffalo.