Les Chiefs prolongent les contrats d’Andy Reid, Brett Veach et Mark Donovan

(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City ont annoncé lundi qu’ils ont prolongé les contrats de l’entraîneur-chef Andy Reid, du directeur général Brett Veach et du président Mark Donovan sans toutefois donner de détails sur la durée de ces nouvelles ententes.

Dave Skretta Associated Press

Les Chiefs ont déclaré que « l’équipe de direction des Chiefs restera en place à long terme ».

Sur le terrain, les Chiefs ont gagné sept titres consécutifs dans la section Ouest de l’Association américaine, quatre championnats de l’Américaine et trois Super Bowl, dont les deux derniers.

Ils tenteront de devenir la première équipe à soulever trois fois de suite le trophée Vince-Lombardi, au terme de la prochaine saison.

« Je suis incroyablement reconnaissant envers [le président-directeur général] Clark Hunt et toute sa famille pour cette chance de mener cette organisation historique, a commenté Reid, qui dirige le club depuis 2013 et montre un dossier de 128-51.

« Tant de personnes ont contribué à notre succès et aux Super Bowl, et je suis reconnaissant envers les joueurs, les entraîneurs et le personnel qui ont tous investi de leur temps dans ce processus. »