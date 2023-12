Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

49ers de San Francisco c. Cardinals de l’Arizona (dimanche 16 h)

PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS Brock Purdy (13), Christian McCaffrey (23) et Deebo Samuel (19), des 49ers de San Francisco

Malheureusement pour les partisans des Cardinals qui auront payé un prix de dingue pour aller voir leurs favoris, ce match devrait être un véritable carnage. L’équipe a l’air un peu moins démunie depuis le retour du quart-arrière Kyler Murray et du porteur de ballon James Conner, mais quand même. Les 49ers sont juste trop forts. Assurément l’une des équipes les plus complètes, polyvalentes et productives de la NFL depuis au moins les cinq dernières années, San Francisco détruit tout sur son passage. Plus personne ne doit douter de Brock Purdy. Christian McCaffrey est redevenu le meilleur porteur de ballon de la NFL. George Kittle est l’ailier rapproché le plus utile de la ligue. Deebo Samuel est en train de faire regretter tous ceux qui l’ont boudé dans leur ligue « fantasy ». Les 49ers marquent en moyenne près de 30 points par match. Et on est à moins de 20 chez les Cardinals. Contre l’une des lignes défensives les plus imposantes de la NFL, les Cardinaux n’ont aucune chance.

Prédiction : 49ers 36 – Cardinals 14

La surprise

Cowboys de Dallas c. Bills de Buffalo (dimanche 16 h 30)

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Bills de Buffalo, Josh Allen (17)

Et si la séquence de victoires des Cowboys s’arrêtait à cinq ? Dallas est sans contredit l’une des trois équipes les plus dominantes depuis un mois dans la NFL. L’équipe marque des points à profusion et terrasse ses adversaires les uns après les autres. Seul bémol dans cette séquence, Dak Prescott et ses coéquipiers ont affronté les Commanders de Washington, les Panthers de la Caroline et les Giants de New York. Ils ont été presque parfaits face aux Eagles de Philadelphie, mais la portion la plus complexe du calendrier s’amorce. De l’autre côté, les Bills ont obtenu un gain à l’arraché face aux Chiefs de Kansas City la semaine dernière. Mais une victoire reste une victoire. Même si Buffalo demeure une équipe chambranlante et que Josh Allen continue de distribuer des interceptions comme des collations au Costco, les Bills ont les éléments nécessaires pour ébranler la défense texane. En plus, Khalil Shakir et Gabe Davis ont été quasi absents dimanche dernier. La dernière fois que les deux équipes s’étaient affrontées, Allen avait eu raison de Prescott, à Dallas, malgré quatre sacs du quart encaissés. C’était en 2019.

Prédiction : Bills 28 – Cowboys 21

L’immanquable

Ravens de Baltimore c. Jaguars de Jacksonville (dimanche 20 h 20)

PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence

Plus de peur que de mal pour ces deux équipes, finalement. Contre des Rams de Los Angeles déterminés, les Ravens, gracieuseté du retourneur de botté Tylan Wallace, ont arraché leur dixième victoire de la saison, en prolongation qui plus est. Puis, il y a deux semaines, on a craint le pire pour le quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence lorsqu’il a quitté le match prématurément contre les Bengals de Cincinnati en étant incapable de marcher par lui-même. Il est finalement revenu au jeu la semaine dernière. Long préambule pour avancer la thèse qu’en raison de l’incertitude, de l’enjeu et du contexte, ce match du dimanche soir sera le meilleur à se mettre sous la dent. Les deux formations luttent pour conserver leur priorité au sommet de leurs divisions respectives. Il y a presque un an, jour pour jour, les Jags avaient battu les Ravens par un seul point. Cette fois-ci, cependant, l’avantage devrait aller aux hommes en violet. Ce sera un excellent duel de receveurs, tout particulièrement. Il y aura des attrapés spectaculaires et de très longs gains. Cependant, la défense des Ravens est en pleine possession de ses moyens. Avec Roquan Smith, Patrick Queen, Justin Madubuike et Geno Stone, Lawrence ne saura plus où donner de la tête, même si Jackson, de son côté, devra se méfier du dynamique Josh Allen.

Prédiction : Ravens 31 – Jaguars 24