Les Chiefs de Kansas City ont terminé au sommet de leur division lors des sept dernières saisons. Mais pour la première fois depuis une éternité, le tapis semble glisser sous les pieds de Patrick Mahomes.

Au lieu de féliciter humblement Josh Allen pour sa victoire acquise dimanche soir, Patrick Mahomes n’avait qu’une chose à dire lorsque les deux quarts-arrières se sont croisés au centre du terrain : « Le pire appel que j’ai vu de ma vie. » Et il savait très bien que des caméras les encerclaient.

Le pivot des Chiefs faisait référence à l’appel des officiels survenu quelques minutes auparavant. Sur leur dernière séquence offensive du match, Mahomes a trouvé son homme à tout faire, Travis Kelce, une vingtaine de verges devant. Pris au piège par la défense, l’ailier rapproché a eu la vivacité d’esprit de lancer le ballon à Kadarius Toney, à sa gauche, qui a filé seul dans la zone des buts une vingtaine de verges plus loin.

Les joueurs des Chiefs étaient en train de célébrer leur victoire lorsqu’un mouchoir jaune s’est déposé sur la pelouse du Arrowhead Stadium.

À la reprise, on voyait très bien le pied de Toney dépasser le ballon sur la ligne de mêlée au départ de l’action.

C’était flagrant, sans équivoque et illégal.

Le jeu a été annulé, et les Chiefs ont perdu le match.

Mahomes était furieux sur les lignes de côté. Presque incontrôlable.

L’entraîneur-chef Andy Reid a rajouté de l’huile sur le feu en point de presse en disant que c’était « gênant pour la NFL ».

En réalité, cette envolée colérique est le fruit d’une saison qui prend des tournures de déception.

L’éruption volcanique de Patrick Mahomes et d’Andy Reid devait arriver à un moment ou un autre. C’est arrivé dimanche. Et personne n’a bien paru.

Petits rappels pour MVPat et coach Reid :

Primo, Toney était hors-jeu. Tout le monde l’a vu sur la reprise. C’est factuel, tangible, mesurable, visible.

Deuzio, selon les dires de Reid, les officiels auraient dû avertir Toney. Or, c’est le rôle du receveur de vérifier son alignement avec les officiels pour s’assurer que tout est fait dans les règles. Pas l’inverse.

Tertio, pour une fois qu’une décision des officiels désavantage les Chiefs, personne n’aura pitié. Tout le monde se souvient de la pénalité appelée sur James Bradberry, des Eagles de Philadelphie, en toute fin de match lors du dernier Super Bowl. Pénalité qui n’aurait jamais dû être signalée. Pénalité qui a sans doute coûté le titre aux Eagles. Il y a aussi l’appel raté en début de saison sur L’Jarius Sneed lorsqu’il a retiré son casque dans la zone des buts, un geste illégal, et que l’un des arbitres lui a poliment demandé de le remettre sur sa tête.

Les exemples sont nombreux. Et aussi frustrant soit-il de perdre un match sur une décision (juste) des officiels, personne chez les Chiefs n’est en droit de se plaindre.

En perte de repères

Cette conclusion est l’accumulation d’une saison où peu de choses fonctionnent véritablement pour les Chiefs, malgré une fiche de 8-5.

Quelqu’un croit-il sincèrement en leurs chances de gagner le Super Bowl ? Devant les Ravens de Baltimore, les Dolphins de Miami, les 49ers de San Francisco, les Cowboys de Dallas et les Eagles…

Mahomes demeure le meilleur quart-arrière de la ligue. Il semble cependant fragile, à bout de ressources et en perte de repères.

En vérité, il est inconcevable de demander à un quart-arrière de dominer chaque catégorie saison après saison.

C’est donc dans ces creux de vague que la profondeur d’une bonne équipe doit paraître. Or, on se rend compte que sans la productivité de Mahomes, les Chiefs ne sont rien de plus qu’une bonne équipe, sans plus.

Kelce n’est plus que l’ombre de lui-même. Comme Dany Bédar, on le voit de moins en moins souvent. Son rendement est inférieur à ce à quoi il nous a habitués. C’est presque déjà une saison à oublier.

PHOTO REED HOFFMANN, ASSOCIATED PRESS Travis Kelce

Le comble étant que personne n’est capable de pallier la baisse de régime du numéro 87.

Mahomes n’a aucun autre receveur moyennement fiable.

Rashee Rice vient au deuxième rang de l’équipe, après Kelce, pour le nombre de verges récoltées avec 663, bon pour le 38e rang de la NFL. Son poursuivant est Justin Watson avec 350 verges.

Le jeu au sol va bien, sans tout fracasser.

L’attaque de Kansas City n’est même pas dans le top 10 de la NFL pour la moyenne de points par match et le nombre de touchés inscrits par match.

En défense, le portrait n’est guère mieux. Ça avait d’ailleurs commencé l’été dernier avec l’ailier défensif Chris Jones, en litige avec l’équipe puisque les deux camps ne s’entendaient pas sur la valeur de Jones.

Dimanche, d’ailleurs, Jones a eu maille à partir avec l’un de ses entraîneurs.

Les Chiefs figurent parmi les pires équipes de la NFL dans les moments cruciaux, notamment en conversions de troisièmes et quatrièmes essais.

Si un partisan des Chiefs vous jure être en confiance, il ment fort probablement.

L’équipe est fragile, et il est difficile de voir comment elle pourrait rivaliser avec les formations au sommet du classement.

Cependant, Mahomes et Reid savent comment gagner. Et au football, aucune arme n’est plus dangereuse que l’expérience.