Jordan Mailata, bloqueur de 6 pieds 8 pouces et 365 livres des Eagles de Philadelphie, était tendu comme avant un match. C’était au mois d’août, il se rendait dans un studio enregistrer avec la chanteuse soul Patti LaBelle.

Après l’échauffement vocal, la chanteuse était impressionnée.

Il a toute une voix, j’étais stupéfaite. J’ai dit : “OK, mon chéri, chantons.” La chanteuse Patti LaBelle

Ils ont entonné This Christmas de Donny Hathaway. La chanson fait partie d’A Philly Special Christmas Special, un album de Noël lancé début décembre par trois joueurs de la ligne offensive des Eagles, Mailata – un ténor à la voix de velours, dans les hautes –, Jason Kelce et Lane Johnson.

PHOTO FOURNIE PAR 9,14 PICTURES ET VERA Y RECORDS Pour la chanteuse Patti LaBelle – partisane de longue date des Eagles – et les joueurs de la ligne offensive Jason Kelce et Jordan Malaita, l’admiration était réciproque.

C’est le second album de Noël du trio, qui verse le profit aux bonnes œuvres de Philadelphie. Outre Patti LaBelle, partisane de longue date des Eagles, les choristes comptent Jalen Hurts, quart-arrière des Eagles, et Travis Kelce, ailier rapproché des Chiefs de Kansas City.

Avec Travis Kelce, mais sans Taylor Swift

La chanteuse a avoué sa petite déception que Taylor Swift, qui sort avec Travis Kelce, n’accompagne pas son cavalier sur l’album, mais elle a dit qu’elle serait ravie de faire un duo avec elle à l’avenir. « Voilà une fille que je veux rencontrer », a déclaré LaBelle, qui se dit enchantée de participer à un projet réunissant le sport et la musique de Philadelphie.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patti LaBelle a avoué sa petite déception que Taylor Swift, qui sort avec Travis Kelce, n’accompagne pas son cavalier sur l’album.

L’idée vient du centre Jason Kelce. « J’adore Noël et je m’étais toujours dit que ce serait génial de faire un album de Noël », avait-il expliqué l’an dernier dans une vidéo sur la création de l’album. « Le problème, c’est que je chante mal. »

Concours de chant à Fox

Il a donc fait appel à Johnson et à Mailata, ex-joueur de rugby et ex-participant au concours musical du réseau télé Fox The Masked Singer.

Selon le secondeur Connor Barwin, un ancien des Eagles, l’équipe a une blague au sujet de Mailata : « Il joue juste au football en attendant que sa carrière musicale décolle. »

« Voici trois artistes incroyablement talentueux qui sont aussi parmi les meilleurs joueurs de football au monde », dit Barwin, producteur délégué de l’album enregistré sur l’étiquette Vera Y Records, qu’il a cofondée avec Jason Kelce. « Mettez ça ensemble et c’est magique. »

L’album a été enregistré en une dizaine de séances au studio Elm Street de Conshohocken, en Pennsylvanie. Ses 11 titres comprennent des chansons de Noël, dont All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey et une chanson originale de Jason Kelce, Santa’s Night. Les frères Kelce chantent Fairytale of Philadelphia, qui est no 1 au palmarès Billboard des ventes numériques de chansons rock de Noël.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE VERA Y RECORDS Selon Vera Y Records, 50 000 vinyles de l’album de Noël des Eagles de Philadelphie avaient été vendus au 30 novembre et une des chansons est no 1 au palmarès Billboard des ventes numériques de chansons rock de Noël.

« Ce projet n’a jamais été une blague », affirme Charlie Hall, producteur de l’album et batteur du groupe rock The War on Drugs. Il a travaillé avec l’ingénieur du son Nick Krill et des artistes de Philadelphie, dont le chanteur folk-soul Amos Lee, le groupe indie Waxahatchee et le saxophoniste Marshall Allen, du Sun Ra Arkestra.

Pour établir la liste des chansons, Hall a discuté longuement avec les joueurs des Eagles pour trouver les chansons de Noël qui les ont marqués durant leur enfance. « Chanter est profond et émotionnel. Je voulais que tout le monde ait un lien avec chaque chanson. (Mailata, qui a grandi en Australie, ne connaissait pas la plupart d’entre elles.)

Les recettes de l’album sont destinées à deux hôpitaux pour enfants de Philadelphie. Selon Vera Y Records, 50 000 vinyles avaient été vendus fin novembre, soit déjà le double des ventes de l’album de 2022.

Le titre de l’album est un clin d’œil au « Philly Special », un jeu piège utilisé pour marquer un touché lors du Super Bowl remporté par les Eagles en 2018. Les Eagles ont perdu le Super Bowl face aux Chiefs l’an dernier, mais ont actuellement la meilleure fiche de la NFL.

Patti LaBelle est persuadée que ses Eagles seront champions cette saison. « Après leur victoire, ils viendront tous souper chez moi », dit-elle.

Cet article a été publié dans le New York Times.