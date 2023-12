Le quart-arrière de 38 ans lance trois passes de touché dans une victoire des Browns contre les Jaguars.

De peine et de misère

Les Ravens de Baltimore ont eu besoin de la prolongation pour vaincre les Rams de Los Angeles 37-31 et signer leur dixième victoire de la saison. Le jeu du match s’est déroulé sur les unités spéciales, alors que Tylan Wallace a marqué le touché décisif lors d’un retour de botté de 76 verges. Lamar Jackson a lancé trois passes de touché, autant que son homologue Matthew Stafford. Mais il s’est démarqué avec 316 verges par la voie des airs et 70 par la course. Deux de ses trois passes payantes l’ont été sur de longs gains de 54 verges et de 46 verges, captées respectivement par Isaiah Likely et Odell Beckham fils. Du côté des Rams, Kyren Williams s’est distingué avec 114 verges au sol, et Cooper Kupp a été productif avec 115 verges et un touché en 8 attrapés. Jackson présente un dossier de 18-1 en carrière contre les équipes de la Conférence nationale.

De retour dans la course

PHOTO KAREEM ELGAZZAR, THE CINCINNATI ENQUIRER Jake Browning (6)

Lorsque les Bengals de Cincinnati ont perdu les services du quart-arrière Joe Burrow pour le reste de la saison, peu de gens donnaient cher de leur peau. La journée où Jake Browning a été désigné pour assurer la relève de Burrow, l’espoir ne se manifestait pas plus chez les partisans des Bengals. Mais les performances de Browning ont ravivé la flamme à Cincinnati, particulièrement après la victoire de 34-14 contre les Colts d’Indianapolis lors de la 14e semaine. Browning a généré 275 verges par le jeu aérien et a réussi trois touchés : deux par la passe et un par la course. L’ancien de l’Université de Washington revendique deux victoires et une défaite en trois départs cette saison. Avec deux gains consécutifs, les Bengals font partie d’un groupe de six équipes à la fiche identique de 7-6 dans l’Américaine. Dont les Colts, qui détiennent la septième et dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Les Bills vont le prendre

Les Bills de Buffalo ont infligé un deuxième revers de suite aux Chiefs de Kansas City (8-5) et se maintiennent dans la course aux éliminatoires avec une fiche de 7-6. C’est une victoire qui tombe bien pour l’entraîneur-chef Sean McDermott. Ce dernier a fait parler de lui pour avoir utilisé l’exemple des terroristes du 11 septembre 2001 pour motiver sa troupe à être plus unie et plus coordonnée dans un discours en 2019. McDermott s’est excusé dans les heures qui ont précédé le duel contre Kansas City. Chez les Chiefs, la défaite de 20-17 est difficile à digérer alors qu’ils ont été privés d’un touché de Kadarius Toney sur une passe latérale de Travis Kelce en fin de rencontre. Toney a été pénalisé pour un hors-jeu durant la remise. Une pénalité impardonnable. Après le match, Patrick Mahomes et Andy Reid ont affirmé que les officiels avaient été sévères envers Toney et que ceux-ci auraient dû avertir le receveur, avant la remise, au lieu de lui décerner une pénalité.

Au sommet

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ASSOCIATED PRESS Deebo Samuel



Avec leur victoire de 28-16 contre les Seahakws de Seattle, les 49ers de San Francisco sont désormais premiers du classement général du circuit Goodell, avec l’avantage au bris d’égalité. Les Niners sont l’une des quatre équipes à présenter un dossier de 10-3. Les hommes de Kyle Shanahan ont signé leur cinquième victoire de suite grâce à leurs acteurs principaux. Brock Purdy a terminé sa journée avec 368 verges par la voie aérienne et deux passes de touché. Deebo Samuel a accumulé 149 verges et un touché en sept attrapés. Il a également marqué un touché au sol. Samuel est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NFL avec au moins 100 verges, un touché par la voie des airs et un touché par la course dans deux matchs consécutifs. Christian McCaffrey et Brandon Aiyuk ont récolté plus de 100 verges chacun.



Les prochains adversaires des Niners sont les pauvres Cardinals de l’Arizona (3-10).