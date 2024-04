PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Reggie Bush a récupéré le trophée Heisman qu’il avait acquis en 2005, près d’une décennie après que l’Université du Sud de la Californie l’ait retourné à la suite d’une enquête de la NCAA qui avait permis d’apprendre qu’il avait été récompensé financièrement –– ce qui était alors interdit – pendant son séjour avec les Trojans, a annoncé la fiducie Heisman mercredi.

Associated Press

« Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau Reggie Bush dans la famille Heisman, en reconnaissance de ses exploits universitaires, a déclaré Michael Comerford, le président de la fiducie qui gère l’octroi du trophée Heisman.

« Nous avons pis en compte les énormes changements qui ont été apportés aux règles sportives universitaires ces dernières années pour décider qu’il était temps de redonner le trophée à Reggie. Nous sommes très heureux qu’il soit de retour. »

Bush avait gagné le trophée remis au joueur par excellence du football universitaire américain après avoir engrangé plus de 2000 verges de gains et avoir marqué 18 touchés en 2005. Ses 784 votes de première place le classent au cinquième rang dans l’histoire du trophée Heisman.

La fiducie Heisman a retourné le trophée à Bush, et une copie à l’Université du Sud de la Californie. Bush sera également invité à chacune des cérémonies de remise du trophée Heisman.

« Personnellement, je suis ravi de retrouver les autres lauréats du trophée Heisman et de faire partie du riche héritage du trophée Heisman, et je suis honoré de revenir dans la famille Heisman, a dit Bush dans une déclaration adressée à ESPN. J’ai également hâte de travailler avec la fiducie Heisman pour faire progresser les valeurs et la mission de l’organisation. »

Le programme de football de l’Université du Sud de la Californie a écrit sur ses réseaux sociaux « qu’il (le trophée) est de retour à son propriétaire ». Le retour du trophée Heisman à Bush signifie que l’Université du Sud de la Californie compte maintenant dans ses rangs huit lauréats du trophée Heisman, soit plus que toute autre institution scolaire américaine.

La fiducie du trophée Heisman a notamment pris en compte dans sa décision le verdict de la Cour suprême des États-Unis en 2021, lequel remettait en question la légalité du modèle amateur de la NCAA et ouvrait la porte à l’indemnisation des athlètes ; la capacité des joueurs de football universitaire à être rémunérés pour leur nom, leur image et leur réputation ; et la récente proposition de la NCAA visant à supprimer la limite des paiements liés à l’éducation.

« En reconnaissant que la rémunération des étudiants-athlètes est une pratique acceptée et semble être là pour rester, ces changements fondamentaux dans le sport universitaire ont conduit la fiducie à décider que le moment était venu de rendre le trophée à Bush, qui était sans aucun doute le joueur de football universitaire par excellence de 2005 », a déclaré la fiducie.