O.J. Simpson 1947-2024 La mort d’une icône déchue

(Los Angeles) O.J. Simpson s’est éteint mercredi à son domicile de Las Vegas. L’Américain, qui a fasciné la nation, a connu la gloire sur le terrain de football, a fait fortune dans le cinéma, la télévision et la publicité, et a été acquitté du meurtre de son ex-femme et de l’ami de celle-ci lors d’un procès qui s’est tenu en 1995 à Los Angeles. Il avait 76 ans au moment de sa mort.