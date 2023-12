(Miami) Joe Flacco était chez lui il y a un mois, prêt à faire une croix sur sa carrière de 15 ans dans la NFL.

Alanis Thames Associated Press

Puis, le téléphone a sonné. Son agent lui avait déniché une invitation pour un essai avec les Browns de Cleveland. Un vol commercial et un entraînement plus tard, Flacco, qui a déjà été nommé le joueur par excellence du Super Bowl, est passé de zéro à héros pour les partisans d’une équipe qui a été décimée par les blessures, mais qui lutte toujours une place en éliminatoires.

Ça peut se produire en une fraction de seconde : un quart réserviste qui tient sa tablette — ou dans le cas de Flacco, qui regardait le match à la télé dans son salon — est soudainement propulsé dans le feu de l’action, parfois au moment le plus critique d’une saison de la NFL. Ils sont visibles un peu partout à travers la ligue cette saison, après que de nombreux quarts partants soient tombés au combat en raison d’importantes blessures.

« C’est l’une des positions les plus importantes dans une équipe », a évoqué l’entraîneur-chef des Dolphins de Miami Mike McDaniel, qui a eu recours au quart réserviste à plusieurs reprises l’an dernier, notamment en éliminatoires, lorsque le quart partant Tua Tagovailoa a dû s’absenter en raison des commotions cérébrales.

« Non seulement doit-il soutenir le travail du quart partant, mais il doit, à une fraction de seconde, être prêt à sauter sur le terrain et à diriger une attaque qui tourne à pleine vitesse… C’est un défi, un défi immense, parce que tu ne sais jamais à quoi t’attendre », a poursuivi McDaniel.

En dépit des efforts déployés par la NFL pour protéger les quarts, ceux-ci continuent de se blesser régulièrement, notamment parce qu’ils quittent plus souvent la pochette protectrice et que les chasseurs de quart sont plus rapides et plus agiles que jamais auparavant.

Après la 15e semaine d’activités dans la NFL, 18 équipes faisaient confiance à un quart qui n’était pas leur partant en lever de rideau de la campagne ; 56 quarts différents ont obtenu un départ dans la NFL cette saison. Et parmi les quarts partants dont la saison est terminée se trouve un nombre effarant de vedettes : Aaron Rodgers (tendon d’Achille) ; Deshaun Watson (épaule), Joe Burrow (poignet) ; Anthony Richardson (épaule) ; Justin Herbert (fracture à l’index d’une main) ; Daniel Jones (déchirure ligamentaire) et Kirk Cousins (tendon d’Achille).

Malgré tout, la plupart des quarts réservistes obtiennent très peu de répétitions avec l’équipe principale pendant la semaine qui mène à un match. Ils travaillent surtout avec l’équipe d’entraînement, et tentent de reproduire le style et l’attaque du prochain adversaire.

Mike White, le quart réserviste des Dolphins et ex-quart des Jets de New York, se tient près de Tagovailoa à l’entraînement et tente de visualiser le jeu alors que le partant effectue des exercices avec l’équipe principale. Quand il rentre à la maison, White élabore des jeux, les enregistre à voix haute dans un appareil et les écoute dans ses écouteurs, en faisant comme s’il recevait des directives des entraîneurs dans son casque.

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mike White

White reproduit cette routine chaque semaine, qu’il saute sur le terrain le jour du match ou non. Le quart de troisième année n’a pas obtenu de départ jusqu’ici cette saison, mais il a dirigé l’attaque des Dolphins, meneurs de la section Est de l’Association américaine, lorsque le match était déjà hors de la portée de l’adversaire.

Le principal intéressé assure néanmoins qu’il se prépare comme s’il allait obtenir le départ chaque semaine, parce qu’il sait que tout peut basculer soudainement dans un match. Il l’a notamment vécu alors qu’il secondait le quart Zach Wilson, à sa saison recrue chez les Jets.

« À ce moment-là, ton cœur s’emballe, a dit White, en tapotant son torse rapidement pour imiter la hausse de la fréquence cardiaque. Tu dois trouver une façon de te calmer. C’est difficile, alors que l’instant d’avant tu étais simplement assis avec ta tablette sur le banc de l’équipe. Tu dois sauter sur le terrain, être prêt et faire confiance à ta préparation. C’est à ce niveau-là, en particulier, que tu peux perdre rapidement le contrôle si tu n’es pas préparé adéquatement. »

Avec la contribution de Will Graves, Mark Long, Mike Marot, Tom Withers, Schuyler Dixon et Larry Lage, de l’Associated Press