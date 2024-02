Les nouveaux maillots de la MLS, du plus laid au plus beau

Rendons crédit à la MLS : c’est une ligue dynamique, énergique et audacieuse. Les maillots de ses équipes reflètent bien cette fougue. Plusieurs d’entre eux sont parmi les plus spectaculaires, tous sports confondus. Après, parfois, à vouloir trop pousser le bouchon, le verre peut casser… Voici un palmarès des nouveaux maillots de la ligue, du plus laid au plus beau.

29. Crew de Columbus

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Accueillez le nouveau joueur désigné du Crew : Charlie Brown !

28. Earthquakes de San Jose

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Avec un petit chapeau rouge, vous êtes prêt pour travailler à la crèmerie l’été prochain.

27. Toronto FC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

J’imagine qu’après le contrat de Lorenzo Insigne, il ne restait plus assez d’argent dans la petite caisse pour embaucher un designer.

26. Orlando City SC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Les enfants ? Qui a lavé son chandail blanc avec les vêtements foncés ?

25. Real Salt Lake

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Tu te nommes le Real et tu pastiches le maillot du FC Barcelone ? Non. Non, non, non, non, non. En plus, le logo d’Adidas et celui du club ne sont pas harmonisés avec les cimes des montagnes. Raté.

24. FC Dallas

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Test d’imprimante : réussi.

23. Dynamo de Houston

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Le crime du Dynamo n’est pas de porter la couleur la plus mal-aimée du sport. C’est d’avoir choisi DEUX teintes de mauve : une pour le maillot, une autre pour le collet, les manches et le logo. Accordez vos violets !

22. FC Cincinnati

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

À partir de maintenant, ça s’améliore. Ici, un maillot épuré, rehaussé par des motifs triangulaires sur les manches. Sophistiqué. J’aime.

21. Galaxy de Los Angeles

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Après deux ans d’absence, la ligne diagonale est de retour de façon subliminale, en blanc, sur fond rayé. Noble. Élégant. Aristocratique.

20. LAFC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Toujours noir et doré. Très L. A. On ne change pas une formule gagnante.

19. Sounders de Seattle

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

J’ai toujours aimé les chandails des Sounders. C’est un club qui ose, autant avec les motifs qu’avec les couleurs. Celui-ci, par contre, est moins réussi que les précédents. J’aurais préféré un vert électrique plutôt qu’une teinte céleri flétri.

18. Austin FC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Un look rétro, simple et efficace. À porter avec des souliers Stan Smith.

17. St. Louis City SC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Les vagues formées par les lignes grises sont un clin d’œil au croisement des fleuves Mississippi et Missouri. Bien pensé.

16. Rapids du Colorado

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

À défaut d’être bons, les Rapids sont bien habillés.

15. Nashville SC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Même au Tour de France, on ne fait pas d’aussi beaux maillots. La bande bleue, à l’horizontale, met bien le logo en valeur.

14. D.C. United

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Je n’ai jamais été un grand partisan des maillots noirs de D.C. United, mais celui-ci me plaît. Le motif gris est un rappel de la silhouette du pont Frederick-Douglass, situé à un bloc du stade de l’équipe.

13. Atlanta United

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Pour son maillot à l’étranger, l’équipe adopte les couleurs du drapeau de la ville – jaune et bleu. Le design intègre aussi l’oiseau emblème d’Atlanta, le phénix, qui symbolise la renaissance.

12. Revolution de la Nouvelle-Angleterre

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Un hommage au Boston Tea Party. Les lignes pointillées représentent les ondulations créées dans le port de Boston lorsque 45 tonnes de thé ont été déversées par les révolutionnaires. Joli.

11. Fire de Chicago

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Amoureux des lignes bleu ciel. De quoi inspirer le Canadien de Montréal pour un futur chandail alternatif.

10. Inter Miami

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Comme le LAFC, l’Inter Miami reste dans sa palette de couleur unique, qui lui sied bien. Un gros plus : le logo du commanditaire Royal Caribbean est beaucoup plus esthétique que celui de l’ancien partenaire du club, XBTO, spécialiste en cryptomonnaie.

9. New York City FC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Ce maillot, baptisé le 24/7, représente « l’agitation permanente, la vie nocturne trépidante et l’énergie dynamique » de New York, avec des couleurs néon sur un fond noir. Ça le fait. Ça va se vendre comme des petits bagels chauds.

8. Whitecaps de Vancouver

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Les Whitecaps célèbrent leur 50e anniversaire avec un écusson rétro doré. Simple. Classique. Magnifique.

7. Charlotte FC

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Ce maillot montre les différentes couches du paysage de la Caroline, de l’océan aux montagnes. En arrière-plan, un motif subtil rappelle une carte topographique. Brillant. Par contre, les différentes teintes de bleu pourraient s’avérer distrayantes lorsque l’adversaire jouera lui aussi en bleu, comme le CF Montréal.

6. Red Bulls de New York

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Leur troisième maillot de la saison dernière, couvert de graffitis, était spectaculaire. Celui-ci l’est tout autant, avec ses lignes zébrées distinctives, qui incarnent l’énergie et le mouvement.

5. CF Montréal

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

La bande verticale bleue, côté cœur, symbolise l’artère principale de la métropole, le boulevard Saint-Laurent. La couleur de fond, bleu pâle, rappelle le fleuve. Au bas du chandail, on retrouve les cinq symboles du drapeau de la ville. C’est le plus beau maillot secondaire de l’histoire du club.

4. Sporting de Kansas City

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Depuis 10 ans, le Sporting a testé des rayures horizontales, des rayures verticales, des motifs quadrillés, des picots ainsi qu’un fond uni. D’entre tous, ce modèle avec des losanges est le plus réussi. Deux morceaux de robot pour l’intégration des logos du club et d’Adidas.

3. Minnesota United

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Un fond d’écran d’ordinateur ? Un tapis de souris ? C’est plutôt un hommage au ciel du Minnesota, ainsi qu’à la devise de l’État, « l’Étoile du Nord » (en français dans le texte). Une proposition tout aussi criarde qu’audacieuse et unique.

2. Timbers de Portland

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

Un chandail original, qui reflète bien l’identité de Portland et de l’Oregon. Le papillon du commanditaire est très bien intégré au design. Du travail bien fait. Bravo !

1. Union de Philadelphie

PHOTO FOURNIE PAR LA MLS

L’Union a longtemps porté une large bande dorée verticale centralisée. Cette version hachurée, stylisée, modernisée, frappée du logo, est tout simplement parfaite. Prenez mon argent !