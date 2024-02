Bijoux

La simplicité d’Horace Jewelry

Les bijoux d’Horace Jewelry sont d’une grande simplicité : des boucles d’oreilles en anneaux, des bagues délicates, des bracelets fins et des colliers avec de jolis pendentifs. « C’est vraiment ce qui nous définit, des bijoux simples, de qualité à des prix abordables », lance Alexandra Cloutier-Bernier, qui a fondé Horace Jewelry avec son amie Marie-Josée Fleury. Nous les avons rencontrées dans leur atelier à Montréal.

C’est à l’Université Laval, pendant leurs études en administration des affaires que le duo s’est rencontré. Alexandra et Marie-Josée ont une passion commune pour les bijoux et créent Horace Jewelry en 2012. Leur priorité a toujours été de créer des bijoux à des prix très abordables de 25 $ à 60 $, en argent sterling, en acier inoxydable, ou encore avec des pierres et des perles naturelles. « On adore les bijoux, on aime s’en offrir et les changer, alors le prix était à nos yeux très important. On s’adresse à toutes les femmes, de tous les âges qui aiment notre style épuré, élégant et intemporel », précise Marie-Josée Fleury.

Depuis 12 ans, elles conçoivent ensemble les designs. « On fait aussi participer toute notre équipe [elles sont 8 au total avec une stagiaire] dans la création, car tout le monde a des envies, des idées, des inspirations, et on en tient compte », souligne Alexandra Cloutier-Bernier. Les bagues, boucles d’oreilles et autres bracelets et colliers se vendent en ligne, et en boutiques dans plus de 150 points de vente au Québec, partout au Canada et aux États-Unis. Au fil des ans, en plus des bijoux, une gamme d’accessoires pour cheveux a été lancée en 2019 où on retrouve des barrettes et pinces à cheveux.

Les articles les plus populaires sont, de loin, les boucles d’oreilles en anneaux. « En ce moment, c’est la folie, tout le monde en raffole ! Les anneaux, que ce soit avec un petit effet torsadé, avec des zircons scintillants, ornés de petites billes, plus fins ou plus larges, il y a un grand engouement. Les perles d’eau douce aussi, c’est la tendance du moment », analyse Marie-Josée Fleury.

Le marché du bijou est très concurrentiel, puisque plusieurs marques ont vu le jour les dernières années. « Le fait d’avoir fait des études en administration des affaires nous aide beaucoup. On fait tous attention à nos dépenses. On lance de nouveaux produits tous les mois, nos ventes sont en croissance. On soigne notre image et l’expérience du client, ce qu’on va continuer à faire dans les prochaines années. »

Mode urbaine

L’influence de la rue sur la mode

PHOTO FOURNIE PAR BANARTMANN Des tapis représentant l’ours emblématique de Polo Ralph Lauren

La mode urbaine est à l’honneur à la Boutique Pop-up VerdunLuv, jusqu’au 24 février. L’exposition Street Wear : un voyage au cœur de l’interaction entre la mode et l’art urbain, présentée par Banartmann, propose des œuvres de huit artistes d’ici et d’ailleurs issus de différents secteurs des cultures urbaines. En plus de vêtements et d’autres pièces textiles, des photos d’archives documentent l’influence des artistes dits de la rue sur la mode contemporaine et le retour de certaines tendances. À l’occasion du vernissage, qui a lieu ce dimanche, de 13 h à 17 h, les visiteurs sont invités à porter leur tenue la plus audacieuse afin d’obtenir une chance de remporter un prix. Une soirée suivra au Bar Palco, tout près de la boutique.

Au 3804, rue Wellington, jusqu’au 24 février

Maillots de bain

Vallier x June Swimwear

PHOTO FOURNIE PAR VALLIER Haut de maillot, 89,99 $, et bas de maillot, 84,99 $

PHOTO FOURNIE PAR VALLIER Haut de maillot, 89,99 $, et bas de maillot, 84,99 $

PHOTO FOURNIE PAR VALLIER Haut de maillot, 89,99 $, et bas de maillot, 84,99 $ 1 /3





Vallier lance sa deuxième collection de maillots de bain en collaboration avec June Swimwear. La collection fabriquée dans un tissu avec protection anti-UV UPF 50+ est composée d’un maillot une pièce et d’un maillot deux pièces offerts en trois couleurs, en noir, en bleu et avec de fines rayures cuivrées. Les deux entreprises montréalaises proposent des maillots de bain avec des coupes classiques et minimalistes, dans un tissu légèrement texturé, confortable, et entièrement fabriqué au Canada. Il ne manque plus qu’un peu de chaleur et un bord de mer !

Testé

Gelée teintée signée Milk

IMAGE FOURNIE PAR MILK La gelée teintée rafraîchissante, signée Milk, 33 $, en vente chez Sephora

C’est le nouveau tube coloré dont tout le monde parle sur TikTok : la gelée teintée rafraîchissante. Milk a lancé en début d’année ce produit amusant, qui n’est pas sans rappeler le jello, avec ses couleurs bonbon et sa texture particulière, à appliquer sur les joues ou les lèvres, pour un effet longue durée. Non, ça ne se mange pas, faut-il préciser (quoi qu’en disent vos influenceurs préférés). Il suffit plutôt de faire glisser le tube à base d’eau de mer et d’aloès sur la bouche ou les joues, estomper rapidement (le mot clé : rapidement, le pigment accroche assez vite, merci, soyez-en avertis), et le tour est joué. On a testé pour vous et effectivement, la couleur ne bouge pas (elle est même restée toute une nuit sur nos lèvres !) Pour un effet plus diffusé, on vous conseille toutefois d’appliquer la gelée avec un petit pinceau. Pour un effet encore plus frais : conservez au réfrigérateur. Si ça vaut le coup ? Sans doute pas. Si c’est amusant et différent ? Assurément. Une chouette idée cadeau, pour toutes les victimes des réseaux sociaux dans la salle. Offert en quatre couleurs pétantes : rose, corail, baie et rouge. Cinq grammes pour 1000 applications.

