Prête-à-prêter est un nouveau service de location de robes haut de gamme. Si vous avez un bal, ou un évènement chic et que vous avez besoin d’une robe longue, ce service est conçu pour vous, mesdames !

Vanessa Nezri est une Montréalaise passionnée de mode. « Toute ma vie, on m’a demandé : peux-tu me prêter ta robe ? Peux-tu me prêter tes chaussures ? J’adore partager, mais je me suis dit que je pouvais en faire un concept ! », explique-t-elle.

Elle a donc voyagé à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, notamment, et elle a acheté plus de 200 robes de soirée, de tous les styles, destinées à la location. « Ce sont des robes qu’on ne trouve pas à Montréal. Il y a de tous les styles, des robes courtes, longues, fluides, des robes à paillettes, des robes de couleur, avec un choix de tailles. »

Sa clientèle est composée de femmes d’affaires, d’avocates, de médecins et de jeunes filles qui ont des bals de fin d’études.

« J’adore conseiller les femmes, il suffit de prendre rendez-vous, on prend le temps de choisir la robe ensemble, et les femmes qui sortent avec leur robe sont toutes ravies de leur choix », dit Vanessa Nezri.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM @PRETEAPRETER Des robes à paillettes et scintillantes sont à louer pour une soirée.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM @PRETEAPRETER Des robes de soirée haut de gamme, de tous les styles, en location. 1 /2



Cette dernière s’intéresse aux vêtements et à la mode depuis qu’elle est petite, puisque son père, Joseph Nezri, a fondé la marque Mexx Canada. « C’est naturel pour moi. J’aime habiller les femmes, ça fait partie de qui je suis », conclut Vanessa Nezri.

Le prix varie entre 250 $ et 650 $ pour la location d’une robe, pour une durée de 2 à 4 jours.

Consultez le site de Prête-à-prêter