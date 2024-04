La maison de joaillerie Cartier célèbre les 100 ans de la bague Trinity créée en 1924 par Louis Cartier.

La bague composée de trois anneaux entrelacés d’or gris, rose et jaune a su traverser toutes les époques, en plus de devenir l’icône de Cartier. Ces trois anneaux symbolisent l’amour, l’amitié et la fidélité.

De nombreuses vedettes l’ont adopté, comme Grace Kelly, Jean Cocteau, Gary Cooper, Alain Delon, Lady Diana et Kate Middleton.

Au fil des années, la bague Trinity a été déclinée en bracelets, colliers, boucles d’oreilles et en différentes versions, avec des diamants, ou encore en céramique. Pour ses 100 ans, Cartier a lancé cette fois une version carrée de la bague Trinity, et s’est offert une campagne de publicité avec de nombreuses stars telles que Monica Bellucci, Jake Gyllenhaal, Paul Mescal et Lou Doillon qui célèbrent tous l’amour et l’amitié.