L’actrice américaine Zendaya, en couverture du magazine Vogue de mai, est en tournée de promotion à travers le monde pour son nouveau film Challengers. Et encore une fois, comme pour la sortie de Dune 2, elle multiplie les tenues audacieuses sur le tapis rouge, plusieurs en lien avec le thème du film Challengers : le tennis.

Son styliste Law Roach s’en donne à cœur joie ! On l’a vue à Paris, en robe vintage 2013 signée Marc Jacobs pour Louis Vuitton et en longue robe blanche Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton. Zendaya a aussi rendu hommage à son personnage en portant des escarpins avec balle de tennis incorporée et une robe scintillante de la marque Loewe qui rappelle celle des joueuses se tennis… mais en plus décolletée ! Challengers sort au cinéma le 26 avril.