Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Les chansons de l’éclipse

L’éclipse de lundi a fait pour Bonnie Tyler ce que Noël fait chaque année pour Mariah Carey : raviver sa carrière. Le phénomène astronomique a propulsé la chanson Total Eclipse of the Heart au sommet des palmarès d’écoute, plus de 40 ans après sa sortie. Au Canada, elle s’est hissée au deuxième rang du classement des vidéoclips les plus demandés sur YouTube. D’autres morceaux ont enregistré des hausses d’écoute sur Spotify et compagnie, dont Eclipse, de Pink Floyd, Ain’t No Sunshine, de Bill Withers, et Here Comes the Sun, des Beatles. On aurait bien aimé dire qu’Entre l’ombre et la lumière, de Marie Carmen, La lune, d’Isabelle Boulay, et Mets un peu de soleil dans notre vie, de Gilles Valiquette, ont également connu un regain d’énergie, mais on n’a trouvé aucune donnée pour soutenir cette théorie.

Dommage

Harry Potter et l’ordre transphobe

PHOTO TOBY MELVILLE, ARCHIVES REUTERS La romancière J. K. Rowling

Le torchon brûle entre J. K. Rowling et les stars des films Harry Potter. Dans un message publié sur X, la romancière a lancé une attaque contre Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Emma Watson (Hermione Granger). Parce qu’ils ont déjà exprimé leur soutien aux personnes transgenres, Rowling leur reproche de « soutenir un mouvement visant à éroder les droits durement acquis des femmes » et d’avoir « utilisé leur tribune pour encourager la transition de mineurs ». Cette montée de lait est survenue quelques jours après l’adoption d’une loi en Écosse contre les discours haineux, qui englobe la transphobie, chose dont l’autrice a souvent été accusée au cours des dernières années.

En photo

Zendaya en mode tennis

PHOTO TIZIANA FABI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les chaussures de Zendaya, durant la tournée de promotion de Challengers, lundi dernier à Rome

Margot Robbie a passé l’année 2023 habillée en 50 nuances de rose pour promouvoir Barbie. « Tiens ma bière » (« Hold my beer »), semble dire Zendaya ce printemps. Pour faire mousser la sortie de Challengers, le nouveau long métrage du cinéaste italien Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) dans lequel elle campe une ex-joueuse de tennis devenue entraîneuse, l’actrice américaine étrenne des tenues qui évoquent, de manière assez peu subtile merci, le sport de prédilection de Roger Federer. Des exemples ? Pour l’avant-première du film à Sydney, elle portait une longue robe vert gazon. À Rome ? Des talons balles de tennis. À Londres ? Un ensemble paré d’un imprimé de raquettes. Une question quiz pour terminer : qui concocte ces looks à tout smasher ? Nul autre que Law Roach, le célèbre styliste de Céline Dion.

La citation

MC Gilles perd son micro

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE MC Gilles avec Patrick Lagacé, en novembre 2021, dans l’émission Le Québec maintenant au 98,5 FM Montréal

Une situation a heurté mes valeurs et je l’ai exprimé, ce qui n’a pas plu. […] je trouve fort dommage d’être le bouc émissaire dans cette histoire. Dave-Éric Ouellet, alias MC Gilles, après son congédiement du 98,5 FM

En vidéo

Le jour approche pour Nuit blanche

Trois ans après avoir connu une fin abrupte sur ICI Télé, Nuit blanche s’apprête à revoir le jour : le 2 mai sur Prime Video, puis à l’automne sur Séries Plus. Pour sustenter les fans qui n’en peuvent plus d’attendre le retour de Loulou et compagnie, la plateforme de visionnement sur demande a lancé mercredi la bande-annonce des nouveaux épisodes du feuilleton de luxe. Tout y est : complots, prises de bec, crises de larmes, confessions, règlements de comptes, secrets, regrets… Cette deuxième saison, écrite par Julie Hivon (Alertes) et réalisée par Julien Hurteau (Alertes, Les petits rois) s’annonce chargée. Autre élément à signaler : les premières images de Brigitte Lafleur dans le rôle de Charlotte, qui était auparavant défendu par Valérie Blais.

Place aux lecteurs

La saison des théories

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) dans STAT

Notre appel à tous sur STAT et Indéfendable n’est pas passé inaperçu. Du moins, pas auprès des fans du drame médical d’ICI Télé, lesquels ont été nombreux à envoyer leurs théories par rapport aux finales de deuxième saison, attendues le jeudi 25 avril prochain. Les téléspectateurs d’Indéfendable n’ont pas témoigné autant d’enthousiasme, disons. Le père d’Emmanuelle (Suzanne Clément) et Pascal (Normand D’Amour) apparaît au cœur de plusieurs hypothèses extrêmes. Des lecteurs croient qu’il sera tué par Jérémie (Robin L’Houmeau), alors que d’autres estiment que Pascal portera le coup fatal. D’autres prédictions en vrac : Jacob (Lou-Pascal Tremblay) rencontrera son père, une énorme dispute éclatera entre Emmanuelle et Isabelle (Geneviève Schmidt), le père d’Éric (Stéphane Rousseau) mourra avec des dettes de jeu, et Pascal perdra son poste.

On veut votre avis

La voix ou Star Académie ?

PHOTO BERTRAND EXERTIER, TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE L’ÉMISSION La gagnante de La voix, Maude Cyr-Deschênes, avec sa coach France D’Amour

Maude a remporté La voix dimanche soir, devant 1 285 600 téléspectateurs. TVA n’a pas encore annoncé ses couleurs pour l’hiver prochain. Le retour de quelle émission souhaitez-vous ? La voix ou Star Académie ?

Séparés à la naissance

Notre lectrice Dominique Côté est passée aux aveux par courriel cette semaine. Chaque fois qu’elle regarde la télévision et qu’elle aperçoit l’économiste Sylvain Charlebois, elle s’attend à voir le reste de l’équipage du Romano Fafard débarquer en ondes tellement elle trouve qu’il ressemble à Brad Spitfire, le personnage défendu par l’acteur Stéphane Crête dans l’émission culte Dans une galaxie près de chez vous.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’économiste et collaborateur à La Presse Sylvain Charlebois