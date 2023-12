Presque toutes les équipes de la Ligue nationale ont maintenant disputé 30 rencontres. C’est un bon échantillon pour faire une première évaluation des arrivées, des départs et des renouvellements de contrat de l’été dernier. Je passerai vite sur le repêchage, car seulement quatre joueurs ont atteint la LNH. Alors, quelle a été la meilleure décision de chaque club ?

Ducks d’Anaheim : Radko Gudas passe trop de temps au banc des pénalités. Son différentiel de pénalités (- 13) est d’ailleurs le pire de la LNH. Sauf qu’à forces égales, il excelle. Depuis 2016, il a terminé toutes ses saisons avec un différentiel positif. Sa séquence se poursuit cet hiver en Californie. Au sein d’une équipe archifaible, il est le seul des 10 meilleurs marqueurs de son équipe en territoire positif (+ 8).

Coyotes de l’Arizona : Les Coyotes sont les meilleurs chineurs du continent. Personne ne trouve autant de trésors dans les brocantes. Leur meilleur compteur, Michael Carcone (14 buts), est sous contrat pour seulement 775 000 $, et leur gardien Connor Ingram, qui a déjà sauvé 11 buts, pour moins de 2 millions.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael Carcone, des Coyotes de l’Arizona

Bruins de Boston : Pour trois morceaux de robot : personne ne me désirait, l’hiver dernier, à la date limite des transactions. Pour deux morceaux de robot : les Bruins m’ont récupéré, cet été, pour seulement 1 million. Pour un morceau de robot : j’ai maintenant 34 ans, et plus de points cette saison que Johnny Gaudreau, Alex Ovechkin, Tage Thompson et Matt Boldy. Qui suis-je ? Réponse à la fin de la chronique.

Sabres de Buffalo : Je l’ai expliqué tout juste avant le dernier repêchage, les dépisteurs ont un biais négatif envers les petits attaquants. C’est pourquoi malgré un hiver de 115 points (saison et séries), Zach Benson est tombé au 13e rang. Il est présentement l’un des deux seuls joueurs de 18 ans dans la LNH. L’autre ? Connor Bedard.

Flames de Calgary : Ils ont joué avec le feu en échangeant un marqueur de 73 points (Tyler Toffoli) contre un jeune vétéran de 25 ans n’ayant réussi que 30 points la saison dernière. Yegor Sharangovich comble toutefois les attentes avec 11 buts, un sommet chez les Flames cette saison.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Yegor Sharangovich, des Flames de Calgary

Hurricanes de la Caroline : Sebastian Aho a monétisé son talent et sa constance avec un gros contrat de 78 millions pour huit saisons. Il vaut chaque dollar investi en lui, avec une moyenne d’un point par match.

Blackhawks de Chicago : J’hésite entre la sélection de Connor Bedard, au premier rang du repêchage, et l’embauche de Corey Perry…

Avalanche du Colorado :

Gardien A : 2,97 / ,896 / 3 buts sauvés

Gardien B : 2,84 / ,906 / 4 buts sauvés

Le gardien A est le titulaire, Alexandar Georgiev. Le gardien B, Ivan Prosvetov, a été réclamé au ballottage en début de saison.

Blue Jackets de Columbus : Ivan Provorov, acquis contre des choix, est en voie de connaître sa meilleure saison depuis cinq ans. Il est le défenseur de confiance de Pascal Vincent en infériorité numérique, avec déjà plus de 100 minutes au compteur, et une moyenne de 6,46 buts accordés pour 60 minutes. Personne, chez le Canadien, n’a une aussi bonne moyenne dans ces circonstances.

Stars de Dallas : Matt Duchene fait très bien paraître ses nouveaux patrons avec 27 points, pour seulement 3 millions. Ses statistiques (10-17-27) sont presque identiques à celles de deux autres vedettes de l’équipe, Jason Robertson (10-18-28) et Roope Hintz (10-16-26).

Red Wings de Detroit : Alex DeBrincat, obtenu contre Dominik Kubalik, Donovan Sebrango et des choix lointains, est redevenu dominant à Detroit, où il est le meilleur compteur des Red Wings. En route vers une saison de 40 buts.

Oilers d’Edmonton : C’est pas mal la même formation que l’année dernière.

Panthers de la Floride : Evan Rodrigues a trouvé ses aises aux côtés de Sam Reinhart et d’Aleksander Barkov. Ce trio est l’un des meilleurs de la LNH à forces égales, avec 59 % de tirs cadrés.

PHOTO KIYOSHI MIO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Evan Rodrigues, des Panthers de la Floride

Kings de Los Angeles : L’aubaine de l’année dans la LNH ? Le gardien Cam Talbot : 2,02 / ,926 / 11 buts sauvés pour un tout petit million !

Wild du Minnesota : Après avoir signé un nouveau contrat l’été dernier, Filip Gustavsson a connu un début de saison couci-couça. Il a toutefois retrouvé sa confiance sous la direction du nouvel entraîneur-chef John Hynes : 1,61 / ,942 avant le match de jeudi.

Canadien de Montréal : Le meilleur compteur du Tricolore, Sean Monahan, est sous contrat pour moins de 2 millions. Un pari payant pour la direction du CH.

Predators de Nashville : S’adjoindre les services de Ryan O’Reilly pour quatre ans, c’était risqué. Le vétéran prouve qu’il a encore de bonnes jambes, jouant près de 20 minutes par soir. Et de très bonnes mains aussi, avec 13 buts.

Devils du New Jersey : Le contrat de 63 millions accordé à Jesper Bratt, cet été, est déjà considéré comme un coup de génie. L’ailier de Jack Hughes roule à 1,23 point par match, et il a plus de points en supériorité numérique (18) que 10 équipes n’ont de buts dans les mêmes circonstances.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jesper Bratt, des Devils du New Jersey

Islanders de New York : Les Islanders ont payé cher pour conserver leur duo de gardiens, mais Ilya Sorokin et Sergei Varlamov ont sauvé 14 buts depuis le début de la saison. Sans leur brio, l’équipe ne serait pas parmi les meneurs de l’Est.

Rangers de New York : Bien que l’échantillon soit mince, Jonathan Quick est en train de connaître sa meilleure saison depuis 10 ans. Ses statistiques : 2,09 / ,926 / 12 buts sauvés. Tout ça pour moins d’un million.

Sénateurs d’Ottawa : Le meilleur coup ? Avoir réussi à convaincre Jake Sanderson de rester à long terme dans la capitale. Parmi tous les joueurs repêchés depuis cinq ans, seul Brock Faber joue plus de minutes que lui par match (23 min 35 s).

Flyers de Philadelphie : À moins que l’embauche de Ryan Poehling ne vous excite…

Penguins de Pittsburgh : Erik Karlsson est-il payé trop cher ? À 10 millions par saison, assurément. Sauf que pour l’acquérir, les Penguins ont réussi à refiler un contrat albatros, celui de Jeff Petry. Karlsson reste plus productif que Petry, et non, avec 22 points et un différentiel de + 9, il n’est pas la cause des ennuis des Penguins.

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Erik Karlsson (65), des Penguins de Pittsburgh

Sharks de San Jose : S’être départis du contrat d’Erik Karlsson.

Kraken de Seattle : Le gardien Joey Daccord présente de meilleures statistiques que son coéquipier Philipp Grubauer, pour le cinquième du prix.

Blues de St. Louis : À 7 millions, le contrat de Kevin Hayes était un boulet. À 3,5 millions, maintenant que les Flyers retiennent la moitié de son salaire ? C’est plus que convenable. Dix-sept points pour un attaquant qui n’a coûté qu’un choix de 6e tour, ça vaut une étoile dans la marge.

Lightning de Tampa Bay : La prolongation de contrat de Brandon Hagel (8 ans, 52 millions) fera sourire Julien BriseBois encore longtemps, si le jeune ailier continue de produire au rythme actuel. Il est parmi les 20 premiers de la LNH pour les points à forces égales.

Maple Leafs de Toronto : Avec les ennuis récents des Leafs devant le filet, l’embauche de Martin Jones pour moins de 1 million paraît soudainement bien avisée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Martin Jones, des Maple Leafs de Toronto, devant Alex Newhook (15)

Canucks de Vancouver : On a fait bien des blagues sur Casey DeSmith à Montréal l’été dernier. Sauf que le vétéran, obtenu contre Tanner Pearson, présente de meilleures statistiques que les trois gardiens du CH (2,44 / 9,20 / 5 buts sauvés).

Golden Knights de Vegas : Le gardien Adin Hill a été récompensé, l’été dernier, après avoir mené son club jusqu’à la Coupe Stanley. Ses patrons ne regrettent pas leur investissement de 9,8 millions pour les deux prochaines saisons. Hill est le meilleur gardien originaire du Canada, cet hiver, avec une fiche de 1,93 / ,933 / 13 buts sauvés.

Capitals de Washington : Même la mère de Caillou serait incapable de trouver du positif parmi les dernières transactions des Caps.

Jets de Winnipeg : Je leur avais prédit un été infernal. Mea culpa. Non seulement ils ont retenu Mark Scheifele et Connor Hellebuyck, tous les deux dominants, mais ils ont aussi acquis Gabriel Vilardi contre Pierre-Luc Dubois. Une transaction heureuse ; Vilardi produit à un rythme d’un point par match.

Réponse : le bon vieux James van Riemsdyk.

Les statistiques ont été compilées avant les matchs de jeudi.