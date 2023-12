Avant de se gargariser du nombre d’espoirs du Canadien au Championnat mondial junior, il faudra toujours se souvenir du tournoi de 2019.

Cette année-là, le choix de premier tour du Canadien en 2017, Ryan Poehling, avait obtenu le titre de joueur par excellence avec cinq buts et trois aides en cinq matchs avec l’équipe américaine, en route vers la médaille d’argent.

Alexander Romanov, repêché au deuxième tour en 2018, avait hérité du titre de meilleur défenseur, à seulement 18 ans, en vertu de ses huit points en sept matchs avec la Russie.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le Russe Alexander Romanov célèbre un but contre le Danemark au Championnat du monde junior de 2018, à Vancouver.

Montréal avait cinq autres représentants : le défenseur Josh Brook et l’attaquant Nick Suzuki avec le Canada, l’ailier Jesse Ylönen avec la Finlande, le centre Jacob Olofsson avec la Suède et le gardien Cayden Primeau avec les États-Unis. Il y en aurait eu huit si Joni Ikonen n’avait pas dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

Cinq ans plus tard, un seul, Suzuki, joue un rôle d’impact chez le Canadien. Romanov a été échangé à temps. Il a permis d’obtenir Kirby Dach et on voit désormais ses limites. Sa production offensive avec la Russie était un mirage. Il constitue un défenseur de calibre top 4, mais très limité à l’attaque.

Poehling a été cédé aux Penguins de Pittsburgh en 2022 sans rien rapporter en retour. Montréal voulait libérer son salaire de la masse salariale. Il s’est trouvé une niche à Philadelphie cette année, a même obtenu une promotion au sein d’un troisième trio récemment, à la veille de ses 25 ans, mais ne devrait pas monter en grade davantage.

À 24 ans, le gardien Primeau tente encore de s’établir dans la LNH. Ylönen semble condamné à un quatrième trio, mais il a atteint la Ligue nationale au moins, contrairement à Brooks, Ikonen et Olofsson, dont le rêve est désormais éteint.

Peu d'élus

Depuis 2010, le Canadien a pu compter sur 33 représentants au Championnat mondial junior. Parmi ces joueurs, 10, soit presque le tiers, n’ont jamais disputé le moindre match dans la LNH et 22 n’ont jamais pu s’établir de façon permanente dans la Ligue nationale de hockey.

Seulement huit, Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk, Artturi Lehkonen, Mikhail Sergachev, Alexander Romanov, Nick Suzuki, Cole Caufield et Kaiden Guhle, ont eu un impact dans la Ligue nationale de hockey, même si Galchenyuk a gâché prématurément une carrière en raison de son comportement hors glace, que Lehkonen s’est finalement épanoui offensivement après son départ de Montréal et que Romanov demeure au mieux un quatrième défenseur.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle est aujourd'hui un rouage important de la défensive du Canadien.

La qualité prime évidemment toujours la quantité. Le CH comptait seulement trois représentants en 2021. Mais deux d’entre eux, Cole Caufield et Kaiden Guhle, sont désormais des joueurs importants à Montréal. Jan Mysak est toujours dans la Ligue américaine.

C’est la grâce qu’on souhaite au Canadien cette année, avec quatre participants, le gardien Jacob Fowler et le défenseur Lane Hutson avec les États-Unis, le centre Owen Beck avec le Canada et l’ailier Filip Mesar avec la Slovaquie.

Hutson a le plus grand potentiel du lot. Il était de la formation américaine l’an dernier, jouera désormais au sein de la première paire de défenseurs et de la première vague en supériorité numérique. Il a amassé 20 points en 15 matchs à Boston University, après sa saison de 48 points en 39 rencontres la saison dernière. Ce choix de fin de deuxième tour en 2022 devrait se joindre au CH en fin de saison.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L'espoir du Canadien Lane Hudson sera de la formation américaine dans un rôle de premier plan.

Fowler, un choix de troisième tour en 2023, luttera pour le poste de gardien numéro un avec Trey Augustine, un membre de l’équipe l’an dernier. Fowler lui est toutefois supérieur dans la NCAA depuis le début de la saison.

Owen Beck, premier choix du deuxième tour en 2022, a été épatant à son premier camp d’entraînement avec le Canadien il y a deux ans. Il a bien fait cette année également, sans être aussi dominant, mais il ne faut pas voir en lui un éventuel centre offensif. Son rôle risque même d’être modeste au sein de l’équipe canadienne, surtout avec l’arrivée de Matthew Poitras, prêté par les Bruins.

Le petit attaquant Filip Mesar, repêché en fin de premier tour en 2022 avec le choix des Flames obtenu pour Tyler Toffoli, devrait être un leader offensif pour la Slovaquie. Il l’était déjà l’an dernier. Mesar domine davantage cette année dans les rangs juniors, avec 32 points en 20 matchs à Kitchener, mais il aura 20 ans dans quelques semaines, ne l’oublions pas. Montréal compte plusieurs attaquants de petite taille dans son organisation, voyons jusqu’où le jeune homme pourra se faufiler dans la hiérarchie.

Juraj Slafkovsky serait admissible au tournoi, mais on ne l’arrachera pas au premier trio du Canadien, où il fait très bien. On en oublie à quel point il est encore très jeune, plus encore que Mesar, Hutson et Beck !

David Reinbacher restera avec son club en Suisse puisque sa formation junior, l’Autriche, dispute le tournoi secondaire avec des clubs comme la France, le Japon, la Hongrie et le Danemark.