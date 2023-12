(Kungsbacka) Lane Hutson a inscrit le but vainqueur en prolongation, alors que les États-Unis ont vaincu le Canada 6-5 dans un match préparatoire en prévision du Championnat mondial junior, samedi.

La Presse Canadienne

Hutson, un espoir du Canadien de Montréal, a traversé la patinoire durant la période supplémentaire à trois contre trois, avant de perdre le contrôle de la rondelle devant Owen Beck, un autre espoir du Canadien. Hutson l’a immédiatement récupérée, puis a marqué pour mettre fin à la rencontre à 3 : 21.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Lane Hutson

Ryan Leonard a réussi un doublé, tandis que Quinn Finley, Sam Rinzel et Oliver Moore ont aussi marqué pour les États-Unis. Hutson a également amassé une aide en plus d’avoir inscrit le but vainqueur et Isaac Howard a fourni deux aides.

Macklin Celebrini et Owen Allard ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Conor Geekie, Matthew Savoie et Jordan Dumais ont aussi marqué pour le Canada.

Jacob Fowler, un autre espoir du Canadien, a accordé deux buts sur 16 tirs devant le filet américain, tandis que Trey Augustine a repoussé 24 des 27 tirs dirigés vers lui. Du côté du Canada, Mathis Rousseau a accordé trois buts sur 15 tirs, tandis que Samuel St-Hilaire a stoppé 10 des 13 lancers effectués dans sa direction.

Le Canada, champion en titre du tournoi, commencera sa défense mardi face à la Finlande, à Göteborg, en Suède.