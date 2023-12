PHOTO JOHAN NILSSON/TT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ängelholm, Suède) Owen Beck a marqué deux buts et Macklin Celebrini a été expulsé pour une mise en échec dangereuse dans la victoire de 6-2 du Canada contre la Suisse en match préparatoire au Championnat du monde de hockey junior.

La Presse Canadienne

Beck, seul joueur de l’édition gagnante de 2023 de retour cette saison, a marqué le but vainqueur après 28 secondes de jeu en deuxième. Il a conclu le pointage avec un but en désavantage numérique à mi-chemin de la troisième.

Celebrini a récolté deux aides, mais il a écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie pour avoir donné de la bande à 12 : 55 de la deuxième.

Conor Geekie a marqué un but et ajouté une aide. Matthew Poitras, Joey Savoie et Fraser Minten ont marqué les autres buts du Canada.

Jonas Taible et Miles Müller ont été les seuls à déjouer le gardien canadien Mathis Rousseau, auteur de 26 arrêts. Ses vis-à-vis Alessio Beglieri et Lorin Grüter ont bloqué 33 des 39 tirs dirigés contre eux.

Le Canada disputera un dernier match préparatoire samedi, face aux États-Unis. Il lancera officiellement son tournoi mardi, contre la Finlande, à Göteborg.