Quand vous recroisez votre ex pour la première fois, vous souhaitez être vu sous votre meilleur jour. Surtout si c’est l’autre qui vous a quitté et que la plaie n’est pas encore cicatrisée.

Malheureusement pour le CF Montréal, qui affrontait son ancien entraîneur-chef Wilfried Nancy, samedi soir au stade Saputo, les retrouvailles furent ratées. Voire embarrassantes, par moments. « Collectivement, défensivement, c’était peut-être notre pire match de la saison », a convenu l’entraîneur-chef Hernán Losada, après la défaite de 4-2 contre le Crew de Columbus.

Pour embêter la puissante attaque du Crew, Losada a demandé à ses attaquants et milieux de terrain d’exercer une forte pression sur les défenseurs adverses. Mission accomplie. Le Crew, à l’aise avec les passes courtes, a été contraint de botter de longs ballons.

Le problème ? Ce ne sont pas les défenseurs montréalais qui récupéraient le ballon, mais les attaquants de Columbus.

Les ennuis ont commencé à la fin du premier quart d’heure. Le défenseur Gabriele Corbo a cru bien agir en interceptant un centre de Julien Gressel. L’Italien a bel et bien empêché la passe d’atteindre le destinataire. Sauf que dans sa manœuvre, il a redirigé le ballon dans son propre filet. 0-1.

Moins de 10 minutes plus tard, Cucho Hernández – dominant – s’est faufilé entre Corbo et Mathieu Choinière pour récupérer un centre de Diego Rossi. Coup de tête. 0-2. Ont suivi deux séquences où Rossi et Cristian Ramírez se sont retrouvés seuls face à Jonathan Sirois. Le gardien québécois a permis aux siens de rester dans la partie, avec deux beaux arrêts. Mais à la 43e minute, la défense montréalaise a de nouveau flanché.

La recrue Ousman Jabang, qui n’avait joué que neuf minutes avant la partie, a eu droit à son moment « Bienvenue dans la MLS » lorsqu’il s’est retrouvé seul face à Ramírez, un des bons joueurs de la ligue. L’attaquant du Crew lui a passé un savon, avec une jolie talonnade, récupérée par Yaw Yeboah, qui, lui, a refilé le ballon à Cucho Hernández. But. 0-3.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’un des buts marqués par le Crew contre Jonathan Sirois

« Contrairement à nous, ils ont réussi à convertir leurs chances et leurs demi-chances, a expliqué le capitaine Samuel Piette. Ils ont réussi à gagner leurs duels. Et surtout, les premiers et deuxièmes ballons, lorsqu’ils jouaient long. »

« Il y a eu des erreurs de concentration de notre part, en arrière, sur quelques actions », a-t-il ajouté, sans nommer de coéquipiers. Mais bon, tout le monde dans le stade a vu que le pauvre Jabang, choix de troisième tour au dernier repêchage, était débordé, surtout face à Rossi, un des bons attaquants du circuit.

Hernán Losada lui a d’ailleurs préféré une autre recrue, Fernando Álvarez, pour amorcer la deuxième demie. Lassi Lappalainen, qui venait de rater une chance en or, a également laissé sa place, à Jules-Anthony Vilsaint.

L’entrée en scène de Vilsaint a changé la dynamique. Le jeune attaquant québécois, qui lutte pour jouer davantage, a profité haut la main de son audition.

À la 52e minute, il est allé ravir le ballon des pieds du vétéran Rudy Camacho, dans la surface de réparation en plus, pour alimenter Kwadwo Opoku. Un jeu magnifique. Le CF Montréal était de retour dans la partie. Quinze minutes plus tard, Vilsaint a réussi son premier but dans la MLS. Sauf qu’entre-temps, Cucho Hernández avait complété son tour du chapeau, sur un tir de pénalité.

Les attaques du CFM dans les 15 dernières minutes n’ont pas modifié le pointage. Défaite de 4-2, devant un stade presque rempli, et une foule qui est restée impliquée jusqu’à la fin.

« Le pointage est très sévère aujourd’hui », a commenté Samuel Piette.

« Les buts anticipés [expected goals], les tirs cadrés, nous en avons eu plus que Columbus », a ajouté Hernán Losada. « C’était un bon match. Mais à la fin, on n’a pas gagné. »

EN HAUSSE

Jules-Anthony Vilsaint

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jules-Anthony Vilsaint

Un but et une mention d’aide pour l’attaquant québécois, qui aura sûrement droit à plus de minutes après sa performance.

EN BAISSE

La défense

Elle a coûté la victoire au CF et gâché les retrouvailles.