Le CF Montréal n’avait que de petites victoires morales dans ses bagages lorsqu’il a quitté New York et il doit maintenant se préparer pour un match qui s’annonce riche en émotions.

Simon Servant La Presse Canadienne

Malgré une bien meilleure deuxième demie, le Bleu-blanc-noir n’a pu faire mieux qu’un revers de 2-0 aux mains du New York City FC, mercredi soir.

Les circonstances n’ont pas été favorables aux hommes de Hernan Losada, qui ont semblé perdus sur le terrain plus petit et plus étroit du Yankee Stadium. Ne voulant pas se servir de ça comme excuse, l’entraîneur-chef de la formation montréalaise a tout de même avoué que la situation a été plus différente qu’à l’habitude.

Pour chaque match, il y a des choses à analyser, à soutirer et à améliorer, mais c’est vrai que c’était un match différent des autres. Nous nous étions entraînés sur un terrain plus petit, avec moins d’espace. Ça compte pour les deux équipes et évidemment, « City » a joué là plus souvent que nous. Nous allons tourner la page maintenant parce que c’est un match complètement différent qui nous attend samedi. Hernan Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

La page que le CF Montréal s’apprête à tourner l’amène au chapitre dans lequel il retrouve un personnage familier.

La visite du Crew de Columbus au stade Saputo, samedi soir, permet à l’entraîneur-chef Wilfried Nancy de revenir là où il a occupé plusieurs postes d’entraîneur pendant plus d’une décennie et où il a connu une saison record avec le Bleu-blanc-noir, en 2022.

Le départ de Nancy pour Columbus pendant la saison morte a étonné les partisans montréalais. Ces derniers peuvent également être nostalgiques en voyant dans le camp ennemi le défenseur Rudy Camacho, échangé au Crew il y a quelques semaines, et le gardien Evan Bush, qui continue à rouler sa bosse dans la MLS.

Losada a vécu une situation similaire cette saison, alors que le CF Montréal a affronté son ancienne équipe, DC United, à deux reprises. L’Argentin ne cache pas qu’il s’attend à un match spécial aux yeux de certains joueurs, mais que pour un entraîneur-chef, il est plus difficile de changer le cours d’une partie sur le terrain.

« Comme entraîneur, tu es sur le côté, tu ne joues pas et tu ne peux pas faire la différence dans des moments de jeu, a-t-il noté. Quand j’étais joueur et que j’affrontais des entraîneurs avec qui j’ai travaillé ou des équipes où j’ai joué, c’est toujours spécial. Je ne vais pas dire que c’est une motivation de plus, mais ça va être spécial pour quelques joueurs. »

Il faut également dire que la troupe montréalaise est différente de celle qu’elle a présentée sous Nancy en 2022. Contre le New York City FC, six des 11 joueurs partants ont obtenu un départ lors de la dernière saison.

Losada a aussi offert les premiers départs dans la MLS à certains jeunes joueurs, comme Nathan Saliba et Jules-Anthony Vilsaint, en plus de faire confiance à des joueurs acquis en cours de saison, comme Ariel Lassiter, Bryce Duke et Kwadwo Opoku.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nathan Saliba

Ceux-ci savent que cet affrontement revêt un cachet particulier, mais l’approche est la même que lors des autres semaines.

« Pour moi, c’est un autre match que nous devons gagner, a insisté Lassiter. Je veux gagner chaque match, peu importe qui nous affrontons. J’ai entendu des choses et ce sera plaisant d’affronter Rudy, mais outre ça, je suis emballé de jouer pour les trois points. »

Un des joueurs qui était utilisé à outrance sous la tutelle de Nancy est le milieu de terrain Victor Wanyama, mais récemment, il regarde ses coéquipiers du bout du banc. Depuis son départ à Chicago, le 12 juillet, le Kenyan n’a disputé que 32 minutes de jeu.

Le retour au jeu de Samuel Piette a diminué le rôle de Wanyama au milieu du terrain. Et quand le vétéran de 32 ans était blessé, Saliba a montré beaucoup de fougue et d’intensité pour donner une solution de rechange à Losada.

L’entraîneur s’attend à ce que Wanyama continue à agir comme un leader même s’il reçoit moins de minutes depuis quelques semaines.

« Ça fait partie de son travail d’être un leader sur le terrain et à l’extérieur. Nous avons choisi de jouer plusieurs matchs avec un seul milieu de terrain à caractère plus défensif et c’est Samuel. Quand Victor était plus mal en point, Saliba a très bien joué. Il n’y a pas d’autres explications », a-t-il soutenu.

L’attaquant Romell Quioto, qui est blessé à un ischio-jambier, a fait des exercices avec ses coéquipiers, jeudi, mais il ne semble pas près d’un retour au jeu. Aucun échéancier n’a été dévoilé dans son cas. Du côté du défenseur Aaron Herrera, blessé à une cheville, il devrait rater encore quelques matchs.