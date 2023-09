L’entraîneur-chef Wilfried Nancy a fait vivre beaucoup d’émotions positives aux partisans du CF Montréal en 2022, mais c’est maintenant comme ennemi qu’il effectuera son retour au stade Saputo.

Simon Servant La Presse Canadienne

Contre toute attente – et aidé par la philosophie de Nancy – le Bleu-blanc-noir a battu record par-dessus record la saison dernière, en route vers une deuxième place au classement de l’Association Est. Tout n’a cependant pas été rose.

Un accrochage avec le propriétaire du club montréalais, Joey Saputo, et la sensation d’être arrivé au bout de son projet ont notamment poussé Nancy à quitter la métropole. Il ne restera qu’à voir la réaction qui lui sera réservée lorsque sa nouvelle équipe, le Crew de Columbus, affrontera le CF Montréal, ce samedi soir.

Nancy dirait probablement qu’il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l’extérieur du terrain, mais entre les limites de celui-ci, ses hommes ont fait du bon travail cette saison.

Le Crew (12-8-6) pointe actuellement au cinquième rang de l’Est et il a été pratiquement intraitable à domicile. À l’instar du CF Montréal (11-13-2), c’est à l’étranger que ça se complique. La troupe de Columbus n’a obtenu que deux victoires en 12 parties sur les terrains adverses cette saison.

PHOTO JOSEPH MAIORANA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Wilfried Nancy fait ses adieux au milieu de terrain Lucas Zelarayan, vendu le 31 juillet dernier à une équipe saoudienne.

À l’aise devant leurs partisans, les joueurs d’Hernán Losada ont l’occasion de profiter des déboires du Crew et de poursuivre leur domination au stade Saputo. Ils ont d’ailleurs eu du succès à domicile cette saison contre de bons clubs comme le Nashville SC, l’Union de Philadelphie ou le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

« J’aime bien penser que nous voyons le stade Saputo comme une forteresse et c’est ce que nous souhaitons qu’il devienne. Nous voulons que ce soit difficile pour les autres équipes qui viennent à Montréal de gagner des points. Il y a une certaine fierté d’avoir ça. Je crois que match après match ici, les gars se donnent à 100 % pour garder ça », a dit le gardien Jonathan Sirois.

Bien que son équipe parte avec cette confiance à domicile, Sirois devra tout de même avoir les joueurs offensifs du Crew à l’œil.

Les visiteurs montrent la meilleure attaque de l’Est avec 50 buts et même s’ils ont vendu le milieu de terrain étoile Lucas Zelarayan à l’Al Fateh SC, en Arabie saoudite, ils comptent sur les services des dangereux Cucho Hernandez, Diego Rossi et Julian Gressel.

« Le Crew possède beaucoup de qualités techniques. Il a effectué de bons transferts et pas uniquement au début de la saison, mais aussi pendant le “mercato” d’été. Il faudra bien défendre et faire les mêmes choses que nous faisons à domicile, parce que ça fonctionne bien jusqu’à présent. Nous avons déjà enregistré plusieurs blanchissages à la maison », a souligné Losada.

Sirois et Bush à égalité pour les blanchissages

On parle ici de huit blanchissages au stade Saputo, pour être plus précis, et 10 au total cette saison. Ils ont d’ailleurs tous été inscrits à la fiche de Sirois, qui a égalé le record d’équipe qu’Evan Bush avait établi en 2018.

Sirois pourrait devancer Bush sous ses yeux, alors qu’il porte maintenant les couleurs du Crew. Bush a régulièrement aidé le Québécois de 22 ans et ce dernier vit un véritable conte de fées cette saison, alors qu’il était le gardien numéro deux derrière James Pantemis avant qu’il se blesse dès le premier match de la campagne.

PHOTO PETER MᴄCABE, LA PRESSE CANADIENNE Rudy Camacho (à droite), échangé au Crew récemment, renouera avec ses anciens coéquipiers, sur le terrain du stade Saputo samedi.

« Ça va faire plaisir de voir Evan. Ça fait quelques années que je ne l’ai pas vu. Il a toujours été un mentor pour moi. C’est quelqu’un qui a toujours eu une importance pour moi et qui m’a donné beaucoup de conseils. »

Il m’a contacté pour me souhaiter du succès lorsque j’ai égalé son record, sauf pour le match de samedi. Jonathan Sirois, à propos d’Evan Bush

Le CF Montréal pourrait sans doute l’aider à entrer dans l’histoire en inscrivant le premier but de la rencontre. L’équipe est invaincue en 11 matchs lorsqu’elle prend les devants cette saison et elle a montré un visage bien différent quand elle doit venir de l’arrière.

Losada estime que ses joueurs jouent de la même façon, peu importe le pointage, mais il a avoué que la confiance n’était pas la même lorsqu’ils peuvent travailler avec une avance.

« C’est difficile pour nous de marquer des buts. Quand nous marquons en premier, nous restons compacts, disciplinés et c’est plus difficile pour notre adversaire de nous faire mal. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons changer. C’est pour cette raison que nous avons besoin de plus de concentration, d’efforts défensifs et d’un travail collectif. Si l’autre équipe marque en premier, nous sommes en difficulté », a déclaré l’entraîneur-chef.

Outre Nancy et Bush, le défenseur du Crew Rudy Camacho retrouvera aussi ses anciens coéquipiers, samedi. Camacho a été échangé par le Bleu-blanc-noir à la fin du mois de juillet. Il en était à la dernière année de son contrat.

L’attaquant Romell Quioto (ischiojambier) et les défenseurs Aaron Herrera (cheville) ainsi que Robert Thorkelsson (adducteurs) manqueront à l’appel pour les Montréalais en raison d’une blessure.