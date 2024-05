(Paris) Kylian Mbappé, qui quittera le Championnat de France à l’issue de la saison, a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs pour la cinquième fois consécutive, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, lundi au pavillon d’Armenonville à Paris.

Agence France-Presse

Sacré en 2019, 2021, 2022 et 2023 (pas d’édition en 2020, année de la COVID-19), l’attaquant du Paris SG et capitaine de l’équipe de France est le joueur qui a remporté le plus de fois ce prix décerné par le syndicat des joueurs (UNFP) depuis 1994.

