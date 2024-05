C’est confirmé : Lionel Messi est de la formation partante pour le match de l’Inter Miami face au CF Montréal, ce samedi soir, au stade Saputo.

Et il n’est pas seul. Luis Suárez et Sergio Busquets, tous les deux aussi des anciens du FC Barcelone, y sont également.

Du côté du CF Montréal, Laurent Courtois opte pour un trident offensif composé d’Ariel Lassiter, Jules-Anthony Vilsaint et Mason Toye.

La rencontre se mettra en branle à 19 h 30, au stade Saputo. Elle sera diffusée sur les ondes de RDS, de BPM Sports, de TSN5 et d’Apple TV.

Frénésie à Montréal

Des centaines de partisans ont attendu l’autocar de Miami devant le stade Saputo, samedi soir. Lorsque le cortège est arrivé, avec les sirènes et nombreux véhicules, une clameur s’est levée dans la foule amassée sur la rue Sherbrooke.

Lionel Messi et Luis Suarez sont apparus côte à côte, comme il se doit.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lionel Messi et Luis Suárez

Déjà, la légende argentine était plus qu’attendue dans la métropole vendredi soir, alors que des fans de la Pulga l’ont accueilli à l’aéroport de Montréal, puis à l’hôtel Ritz-Carlton.

Ce sera la toute première fois que Messi, considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de tous les temps, disputera un match au Canada.

Messi, tout comme son équipe, est tout feu tout flamme présentement. Il a marqué un but et enregistré cinq passes décisives – un record – la semaine dernière, contre les Red Bulls. Il a déjà 10 buts et 12 passes à sa fiche, en seulement 8 apparitions en 2024.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des voitures de police du SPVM accompagnaient samedi l’’autocar transportant les joueurs de l'Inter Miami vers le stade Saputo.

Vendredi, il s’est entraîné sans aucun problème. Le seul absent du quatuor d’ex-Barcelonais sera Jordi Alba, qui se remet d’une blessure.

Miami (7-2-3), qui trône au sommet de la MLS, vogue sur une séquence de quatre victoires de suite et six rencontres sans défaite. La troupe de Gerardo « Tata » Martino veut ainsi continuer à engranger les bons résultats, puisque bientôt, ses meilleures armes, dont Messi, quitteront le club pour retrouver leurs équipes nationales en vue de la Copa América.

Dans ces circonstances, lorsque Messi est en santé, on l’utilise.

Du côté de Montréal, les hommes de Laurent Courtois auront évidemment fort à faire pour contenir la Pulga. Sa dernière rencontre en MLS, à Nashville samedi dernier, s’est soldée par une défaite de 4-1.

Ses meilleurs attaquants, Josef Martínez et Matías Cóccaro, sont blessés, et seront à l’écart pour encore plusieurs semaines.

Le CFM (3-4-3) n’a joué que deux rencontres à domicile depuis le début de la saison. Il a obtenu une victoire de 2-1 contre Cincinnati, et un match nul de 2-2 contre Orlando.

Il peut en revanche porter un regard à sa victoire de 3-2 contre ce même Miami, en Floride, au mois de mars dernier, pour trouver certains repères. Messi n’y était pas, mais quand même.

Au stade Saputo jusqu’à présent, le Bleu-blanc-noir est parvenu à mieux imposer son style. Il reste à voir si ce samedi, il sera obnubilé par cette rencontre face à l’idole de plusieurs de ses joueurs. Et si les récents chamboulements à sa direction sportive auront un impact sur le terrain.